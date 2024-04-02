لا يعلم الأطباء السبب الدقيق لسرطان الفم والحلق،ولكن يكون لدى الأشخاص فرصة أكبر في الإصابة بسرطان الفم أو الحلق إذا كانوا:

يستخدمون الكثير من التبغ، بما في ذلك السجائر والسيجار والنرجيلة والمضغ أو السعوط

يشربون الكثير من الكحول، حيث تكون فرصة الإصابة بهذا السرطان أعلى إذا شرب الشخص أكثر من 6 أونصة من المشروبات الكحولية القويَّة، أو 3 أكواب من النبيذ، أو 3 مشروبات من البيرة يوميًّا

مُصابين بأنواع معيِّنة من فيروس الورم الحُليمي البشري (HPV)، وهو فيروس شائع يُسبِّبُ الثآليل التناسلية ويُمكن أن ينتقل من خلال الجنس الفمويّ

بالنسبة إلى الأشخاص الذين يُفرطون في استخدام التبغ و الكحول معًا، تكون فُرص إصابتهم بسرطان الفم أو الحلق أعلى بالمُقارنة مع الذين يستخدمون التبغ او الكحول بشكلٍ منفصل.

ينجم السرطان على الشفتين عن طريق التعرض إلى أشعَّة الشمس عادةً.