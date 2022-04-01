سيستخدِمُ الأطباءُ:

الجراحة لاستئصال السرطان

المُعالجة الشعاعيَّة في بعض الأحيان أيضًا

يمر أحد الأعصاب التي تضبط الوجه عبر واحدةٍ من الغدد اللعابية،وفي أثناء الجراحة، يُحاولُ الأطباءُ تجنُّب هذا العصب إلَّا إذا انتقل إليه السرطان مسبقًا.

قد تُسبب الأشعة إلى الغدد اللعابية: