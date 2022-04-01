تقوم الغدد اللعابية بإنتاج اللعاب (البصاق).تتوضع هذه الغدد تحت قاع الفم، وتحت الفك، وفي الخدين أمام كل أذن مباشرة.وتنقل أنابيب صغيرة اللعاب من الغدد إلى الفم.
تحديد مواقع الغدد اللعابية الرئيسية
ما هُوَ سرطان الغُدَّة اللعابية؟
سرطانُ الغُدَّة اللعابية هو سرطان في الأعضاء التي تصنع اللعاب،
ويكُون أكثرَ شُيُوعًا في الغدَّة أمام الأذن (الغُدَّة النكفية parotid gland)،
وهو يبدأ على شكل كتلة غير مؤلمة في الغدة،
ومع ازدياد حجم السرطان، يصبح مؤلمًا،
ولمُعالجة سرطان الغدة اللعابية، يستخدم الأطباءُ الجراحةَ والمعالجة الشعاعية.
ما هي أعراضُ سرطان الغدة اللعابية؟
تنطوي الأَعرَاض على:
كتلةٍ في الفم أو تحت الفك أو في الأمام وتحت الأذن مباشرةً، وهي تُصبح أكبر حجمًا
ألمٍ قد يتفاقم عند الأكل
صعوبةٍ في فتح الفم أو تحريك جزء من الوجه، أو وخز أو اخدرار في الوجه
كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى الشخص سرطان الغدة اللعابية؟
إذا اشتبه الأطباء في سرطان الغدة اللعابية، سيأخذون خزعةً،ولأخذ الخزعة، يُزيلُون عيِّنةً من النسيج لتفحصها تحت المجهر.
لمعرفة حجم السرطان وما إذا انتشر، سيُجري الأطباء الفحوصات الآتية:
كيف يعالج الأطبَّاءُ سرطانَ الغدة اللعابية؟
سيستخدِمُ الأطباءُ:
الجراحة لاستئصال السرطان
المُعالجة الشعاعيَّة في بعض الأحيان أيضًا
يمر أحد الأعصاب التي تضبط الوجه عبر واحدةٍ من الغدد اللعابية،وفي أثناء الجراحة، يُحاولُ الأطباءُ تجنُّب هذا العصب إلَّا إذا انتقل إليه السرطان مسبقًا.
قد تُسبب الأشعة إلى الغدد اللعابية:
ضعفًا أو فقدانًا في حاسة التذوق
جفافًا في الفَم
صعوبة في البلع والتحدث
مشاكل في الأسنان، وذلك إذا تعرضت الأسنان للأشعة