يُوجَد في الجيوب حيِّز فارغ يمكن أن ينمو السرطان فيه من دُون أن يضغط على أي شيء،ولهذا السبب، قد لا تظهر أية أعراض عند المريض في البداية،

وحالما يُصبح السرطان أكبر حجمًا، قد تظهر أعراض مثل: