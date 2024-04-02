كيف يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى الشخص سرطان بلعوميّ أنفي؟

كيف يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى الشخص سرطان بلعوميّ أنفي؟

إذا اشتبه الأطباء في السرطان البلعومي الأنفي، سيُعاينون البلعوم الأنفي باستخدام أنبوب مُعاينة مرن خاص،وإذا لاحظوا شيئًا قد يكون سرطانًا، سيقومون بأخذ خزعة (أخذ عينة من النسيج لاختبارها).

إذا كان لدى المريض سرطان بلعوميّ أنفي، سيُجري الأطباءُ فحوصات لمعرفة ما إذا انتشر السرطان إلى أجزاء أخرى من الجسم،وقد تنطوي مثل هذه الفحوصات على: