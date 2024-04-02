ما هُوَ السرطان البلعُوميّ الأنفيّ؟
البلعوم الأنفي nasopharynx هو المنطقة في الجزء العلوي من الحلق خلف الأنف،والسرطان البلعُوميّ الأنفيّ nasopharyngeal cancer هو سرطان في البلعوم الأنفيّ.
يكون السرطان البلعُوميّ الأنفيّ أكثر شُيُوعًا عند الأشخاص الذين يعيشون في جنوب الصين وجنوب شرق آسيا، أو عند الذين تنحدر عائلاتهم من تلك المناطق، وهو نادرٌ في مجموعات أخرى.
يُسبِّبُ السرطان البلعُوميّ الأنفيّ كتلًا في العُنق عادةً،
كما قد يُعاني المريض أيضًا من احتقان في الأنف أو ضعفٍ في السمع أو يشعرُ بامتلاءٍ أو ألمٍ في الأذنين، أو يظهر لديه دم في البصاق أو عندما يتمخَّط
يُعالجُ الأطباء السرطان البلعُوميّ الأنفيّ بالمُعالجة الشعاعيَّة، والمُعالجة الكِيميائيَّة، وأحيَانًا بالجراحة
تحديد موضع البلعوم الأنفي
ما الذي يُسبب السرطان البلعُوميّ الأنفيّ؟
لا يعلم الأطباء السبب الدقيق للسرطان البلعُوميّ الأنفيّ،ويعتقدون أن فيروس إبشتاين-بار Epstein-Barr (الفيروس الذي يُسبب كثرة الوحيدات العدوائيَّة mono)، يُمارِسُ دورًا.يكُون الشخصُ أكثر ميلًا لأن يُصاب بالسرطان البلعُوميّ الأنفيّ إذا كان:
لديه أفراد من العائلة أُصِيبوا بهذا السرطان
نظامه الغذائيّ يحتوي على الكثير من الأسماك المملحة والأطعمة التي تحتوي على النترات (مثل النقانق والسجق واللحوم الباردة)
من جنوب الصين أو جنوب شرق آسيا
ما هي أعرَاض السرطان البلعُوميّ الأنفيّ؟
يكون العرض الأول للسرطان البلعُوميّ الأنفيّ عادةً هُو:
كتل في العُنق من السرطان الذي ينتشر إلى العُقَد اللِّمفِية،
تتورم العقد اللمفية عندما تحد عدوى أو سرطان في الجسم.تُسمى العقد اللمفية المتورمة أحيانًأ "الغدد المتورمة"، ولكن العقد اللمفية في الحقيقة ليست غددًا.
وتنطوي الأعراض الأخرى على:
احتقان وأحيانًا نزف من جانبٍ واحدٍ من الأنف
شعور بالامتلاء أو الألم في أذنٍ واحدةٍ
ضعف السمع في أذن واحدة
تورُّم في الوجه
كيف يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى الشخص سرطان بلعوميّ أنفي؟
إذا اشتبه الأطباء في السرطان البلعومي الأنفي، سيُعاينون البلعوم الأنفي باستخدام أنبوب مُعاينة مرن خاص،وإذا لاحظوا شيئًا قد يكون سرطانًا، سيقومون بأخذ خزعة (أخذ عينة من النسيج لاختبارها).
إذا كان لدى المريض سرطان بلعوميّ أنفي، سيُجري الأطباءُ فحوصات لمعرفة ما إذا انتشر السرطان إلى أجزاء أخرى من الجسم،وقد تنطوي مثل هذه الفحوصات على:
كيف يعالج الأطباءُ السرطانَ البلعوميّ الأنفي؟
تكُون مُعالجة هذا النوع من السرطان أكثر سُهولة عند اكتشافه مبكرًا،
ويُعالِجُ الأطباء هذا السرطان عن طريق:
إذا عاد السرطان بعد المُعاجة، قد يقوم الأطباء بالجراحة.
قد تُسبب الأشعة على البلعوم الأنفيّ:
ضعفًا أو فقدانًا لحاسة التذوق
جفافًا في الفَم
صعوبةً في البلع والتحدث
مشاكلَ في الأسنان، وذلك إذا تعرضت الأسنان إلى الأشعة