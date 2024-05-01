ما هُوَ الحلق؟
الحلق هو جزء الجسم الذي يمتد من الجزء الخلفي من الفم نزولًا إلى الممرات التي تصل إلى الرئتين والمعدة.المصطلح الطبي الذي يصف الحلق هو البلعوم pharynx.
يُعدُّ الحلق ممرًا هامًا:
يمر الهواء عبر الحق إلى داخل الرئتين ومن ثم إلى خارجهما
يمرُّ الطعام عبر الحلق في طريقه إلى المعدة
نظرة داخل الأنف والحلق
ما هي الأجزاء الرئيسية للحلق؟
تتضمن الأجزاء الرئيسية للحلق ما يلي:
اللوزتين
اللهاة
الحنجرة
لسان المزمار
اللوزتان هما كتلتان نسيجيتان في مؤخرة الفم، واحة في كل جانب من الحلق.تساعد اللوزتان على مكافحة العدوى.تكون اللوزتان أكبر حجمًا عند الأطفال، ثم يتضاءل حجمهما مع التقدم في العمر.
اللهاة هي طية نسيجية صغيرة يمكن مشاهدتها متدلية في مؤخرة احلق بين اللوزتين.
الحنجرة، وتُعرف أيضًا باسم صندوق الصوت.وهي تحتوي على الحبال الصوتية وتقوم بإصدار الأصوات والكلمات.
لسان المزمار هُوَ طية غضروفية تقع أمام الحنجرة.عندما يحدث فعل البلع، يُغطي لسان المزمار الفتحة المؤدية إلى الحنجرة بحيث لا يدخل الطعام والماء إلى الرئتين.
كيف يعمل الحلق؟
يحتوي الحلق على العديد من العضلات الصغيرة التي تعمل مع اللسان للمساعدة على ابتلاع الطعام والماء، وعدم السماح لهما بالوصول إلى الرئتين.كما تساعد مع غيرها من العضلات الصغيرة على ضبط الصوت أيضًا.
ما هِيَ المشاكل التي يُمكن أن تحدث للحلق؟
وتنطوي مشاكل الحلق على:
حالات العدوى، مثل التهاب اللوزتين والتهاب لسان المزمار
الأجسام الأجنبية التي تعلق في الحلق، مثل عظم السمك
السرطانات، وخاصة عند الأشخاص الذين يستعملون الكثير من التبغ