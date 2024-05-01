تتضمن الأجزاء الرئيسية للحلق ما يلي:

اللوزتين

اللهاة

الحنجرة

لسان المزمار

اللوزتان هما كتلتان نسيجيتان في مؤخرة الفم، واحة في كل جانب من الحلق.تساعد اللوزتان على مكافحة العدوى.تكون اللوزتان أكبر حجمًا عند الأطفال، ثم يتضاءل حجمهما مع التقدم في العمر.

اللهاة هي طية نسيجية صغيرة يمكن مشاهدتها متدلية في مؤخرة احلق بين اللوزتين.

الحنجرة، وتُعرف أيضًا باسم صندوق الصوت.وهي تحتوي على الحبال الصوتية وتقوم بإصدار الأصوات والكلمات.

لسان المزمار هُوَ طية غضروفية تقع أمام الحنجرة.عندما يحدث فعل البلع، يُغطي لسان المزمار الفتحة المؤدية إلى الحنجرة بحيث لا يدخل الطعام والماء إلى الرئتين.