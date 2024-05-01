تتكون الأذن من 3 أجزاء رئيسية:

الأذن الخارجية

الأذن الوسطى

الأذن الداخلية

الأذن الخارجية هي ما نراه على جانبي الرأسوهي عبارة عن طبية كبيرة غضروفية مغطاة بالجلد.تُسمى القناة المؤدية إلى داخل الأذن الوسطى بالقناة السمعية.

تتكون الأذن الوسطى من طبلة الأذن ومساحة صغيرة تمتلئ بالهواء.تحتوي هذه المساحة على 3 عظام صغيرة، تُسمى بحسب أشكالها.تُسمَّى هذه العظام بالمطرقة، والسندان، والركابتنقل هذه العظام الصغيرة الصوت من الأذن الوسطى إلى الأذن الداخلية.

تتصل الأذن الوسطى بمؤخرة الأنف من خلال النفير الأوستاكي.يساعد هذا النفير على تصريف السوائل فلا تتراكم داخل الأذن الوسطى.عندما يُصاب الشخص بالزكام، فقد يصبح هذا الأنبوب ملتهبًا (محمرًا ومتورمًا) ومسدودًا، مما قد يؤدي إلى عدوى في الأذن.

تتكون الأذن الداخلية من القوقعة والجهاز الدهليزي.تمتلئ هذه البُنى بالسوائل وتحتوي على مستشعرات تعمل على تحويل الصوت والحركة إلى إشارات عصبية.