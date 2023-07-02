ما هي عدوى الحلق؟
يمكن أن تصيب عدوى الحلق كامل الجزء الخلفي من الحلق أو اللوزتين فقط.اللوزتانِ هُما كتلتان صغيرتانِ من النَّسيج في مُؤخِّرة الحلق،وهُما تُساعِدان على مُحاربة العدوى ولكنهما تُصابان بالعدوى في بعض الأحيان.تُسمَّى عدوى اللوزتين التهاب اللوزتين.
تُصيب عَدوى البلعوم جميع الأشخاص، ولكن يحدث التهاب اللوزتين عندَ الأطفالَ في أغلب الأحيان
تنجُم عدوى البلعوم عن فيروسٍ غالبًا، ولكنها قد تنجُم عن بكتيريا.
وتنطوي الأَعرَاض على ألمٍ شديدٍ عند البلعِ وانتفاخ واحمرار في اللوزتين
إذا لم تجرِ مُعالجتها، يتحوَّل التهاب اللوزتين الناجم عن بكتيريا إلى خُرَّاج لوزيّ (تراكم للقيحِ خلف اللوزتين)، ولكن ذلك أمر نادر
إذا تكرَّرت الإصابة بالتهاب اللوزتين بشكلٍ كبيرٍ، قد يقوم الطبيب بجراحةٍ لاستئصال اللوزتين tonsillectomy
ما الذي يُسبِّبُ عدوى الحلق؟
تنجُم عدوى الحلق عن:
عدوى فيروسية، مثل الزُّكام الشائع (السبب الأكثر شيوعاً)
عدوى بكتيريَّة أحيانًا، مثل التهاب الحلق بالعقديات
ما هِيَ أعراض عدوى الحلق؟
تنطوي الأَعرَاض الشائعة على:
التهاب الحلق الذي يتفاقم عند البلع أو الكلام
احمرار وانتفاخ في اللوزتين
انتفاخ وإيلام في العقد اللمفية في العنق
العُقَد اللِّمفِية هي نُسج صغيرة على شكل حبة الفاصولياء تُساعِدُ الجسمَ على مُحاربة العدوى،ويُطلِقُ عليها البعض اسم "الغُدد" عن طريق الخطأ ويتحدَّثون عن "غُدد مُنتفخةٍ" عند الإصابة بالتهاب الحلقِ.
كما قد يُعاني المريض أحيانًا من:
ألم في الأذنينِ
حُمَّى
بقع بيضاء على اللوزتين
رائحة فمٍ كريهةٍ
كيف يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كان المريض يُعاني من عدوى الحلق؟
يستطيعُ الأطباء معرفة ما إذا كانت هناك عدوى في الحلق عن طريق مُعاينة الحلق ورؤية احمرارٍ في لونه،وفي بعض الأحيان يأخذون مسحة من الحلق ويقومون باختبار للعقديات لمعرفة ما إذا كان التهاب الحلق بالعُقديَّات يُسبِّبُ العدوى.
يمكن لتضخم، وتورم، واحمرار اللوزتين مع البُقع البيضاء أن يكون ناجمًا عن التهاب الحلق أو قد لا يكون كذلك.فجميع حالات العدوى في الحلق يُمكن أن تبدو على هذا الشكل وليس التهاب الحلق بالعُقديات فقط.
كيف يعالج الأطباءُ عدوى الحلق؟
يقومُ الأطبَّاءُ بمُعالجة عدوى الحلق عن طريق:
مُسكِّنات الألم التي تُباعُ من دُون وصفةٍ طبيةٍ، مثل أسيتامينوفين acetaminophen أو إيبوبروفين ibuprofen
في بعض الأحيان الستيرويدات القشريَّة للمُساعدة على زوال الأعراض بسرعة
المضادَّات الحيوية، ولكن فقط إذا كان كانت هناك عدوى بكتيرية، مثل التهاب الحلق بالعُقديَّات
إذا كان المريض يُعاني من التهاب اللوزتين الشديد بسبب الحالات المتكررة جدًا لالتهاب الحلق بالعقديات، قد ينصح الأطبَّاء بجراحةٍ لاستئصال اللوزتين tonsillectomy.