تنطوي الأَعرَاض الشائعة على:

التهاب الحلق الذي يتفاقم عند البلع أو الكلام

احمرار وانتفاخ في اللوزتين

انتفاخ وإيلام في العقد اللمفية في العنق

العُقَد اللِّمفِية هي نُسج صغيرة على شكل حبة الفاصولياء تُساعِدُ الجسمَ على مُحاربة العدوى،ويُطلِقُ عليها البعض اسم "الغُدد" عن طريق الخطأ ويتحدَّثون عن "غُدد مُنتفخةٍ" عند الإصابة بالتهاب الحلقِ.

كما قد يُعاني المريض أحيانًا من: