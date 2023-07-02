اللوزتانِ هُما كتلتان صغيرتانِ من النَّسيج في مُؤخِّرة الحلق،وهُما تُساعِدان على مُحاربة العدوى ولكنهما تُصابان بالعدوى في بعض الأحيان.
ما هو الخراج اللوزيّ؟
الخرَّاج abscess هُو جيب من القيح،والخرَّاج اللوزيّ tonsillar abscess هُو جيب من القيحِ خلف واحدةٍ من اللوزتينِ.
يُعدُّ الخرَّاج اللوزيّ أكثر شُيوعًا عند المُراهقينِ والبالغين اليافعين،
وتنطوي الأعراض الشَّائعة على التهاب الحلق وألم عند البلع وحُمَّى وانتفاخ واحمرار في الحلق
يعالج الأطباءُ الخراجَ اللوزيّ بالمضادَّات الحيوية وعن طريق فتح الخرَّاج لتصريفِ القيح
ما الذي يسبب الخرَّاج اللوزيّ؟
ينجُم الخرَّاج اللوزيّ عن بكتيريا (العُقدِيَّات streptococci والمُكوّرات العنقوديَّة staphylococci عادةً) تُصِيبُ اللوزتينِ بالعدوى.أحيَانًا تقوم البكتيريا بغزو النَّسيج حول اللوزتينِ،إذا لم تجرِ مُعالجة العدوى، قد يتشكَّل خرَّاج.
ما هي أعراض الخرَّاج اللوزيّ؟
يبدأ الخرَّاج اللوزيّ عادةً بعدوى بسيطة في الحلق تأخذ في التفاقُم ويُمكن أن تُسبِّب:
التِهابًا شديدا في الحلق، خُصُوصًا عند البلع (يُمكن أن يشعر المريض أحيانًا بالألم في الأذنين ويحتاجُ إلى إمالة رأسهِ للتخفيفِ من الألمِ)
احمرارًا وانتفاخًا في اللوزتين
حُمَّى
شُعورًا بالتوعُّك
أحيانًا صعوبة في فتح الفم
كما يُمكن أن يُؤدِّي الخراج اللوزي إلى المشاكل الآتية أيضًا في بعض الأحيان:
مشكلة في الكلام وإلى تغيُّر في الصوت
سيلان اللعاب drooling
رائحة فم كريهة
نتوء أو بروز في العُنق
كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان المريض يُعاني من الخراج اللوزيّ؟
يستطيعُ الأطباءُ عادةً معرفة ما إذا كان المريض يُعاني من خراج لوزيّ عن طريق مُعاينة الحلق للتحرِّي عن:
انتفاخ واحمرار في اللوزتين مع بُقع بيضاء قد تسدُّ مُؤخِّرة الحلق
انتِفاخ في اللهاة uvula (قطعة صغيرة من النَّسيج تتدلَّى من مُؤخرة الحلق) يكون سيئاً بما يكفي لدفعها إلى جانبٍ واحدٍ
في بعض الأحيان، يستخدم الأطباءُ التصوير المقطعيّ المُحوسَب أو التصوير بالأمواج فوق الصوتيَّة لمعرفة ما إذا كان المريض يُعاني من الخراج اللوزيّ.وفي أوقات أخرى، يضعون إبرةً في الخراج لمعرفة ما إذا كان هناك أيّ قيحٍ.
كيف يُعالِجُ الأطباءُ الخراجَ اللوزيّ؟
يقومُ الأطباء بمُعالَجَة الخرَّاج اللوزيّ عن طريق:
المضادَّات الحيوية التي تعطى عن طريق الوريد
مُسكِّنات الألم
كما سيقوم الطبيبُ بالإجراءات الآتية أيضًا:
تخدير الحلق
وضع إبرة في الخراج أو قطع الخرَّاج لتصريفِ القيحِ
ولاحقاً، إذا سبق للمريض أن عانى من العديد من العدوى الشديدة، قد يقوم الأطباءُ بجراحةٍ لاستئصال اللوزتينِ.