كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان المريض يُعاني من الخراج اللوزيّ؟

كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان المريض يُعاني من الخراج اللوزيّ؟

يستطيعُ الأطباءُ عادةً معرفة ما إذا كان المريض يُعاني من خراج لوزيّ عن طريق مُعاينة الحلق للتحرِّي عن:

انتفاخ واحمرار في اللوزتين مع بُقع بيضاء قد تسدُّ مُؤخِّرة الحلق

انتِفاخ في اللهاة uvula (قطعة صغيرة من النَّسيج تتدلَّى من مُؤخرة الحلق) يكون سيئاً بما يكفي لدفعها إلى جانبٍ واحدٍ

في بعض الأحيان، يستخدم الأطباءُ التصوير المقطعيّ المُحوسَب أو التصوير بالأمواج فوق الصوتيَّة لمعرفة ما إذا كان المريض يُعاني من الخراج اللوزيّ.وفي أوقات أخرى، يضعون إبرةً في الخراج لمعرفة ما إذا كان هناك أيّ قيحٍ.