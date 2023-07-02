لسان المزمار هُوَ سَديلة من النَّسيج في الحلق تحت اللسان،وهو يساعد على منع دخول الطعام إلى الرغامى عند البلع.إذا انتفخ لسان المزمار، يُمكن أن يؤدي إلى انسداد الرغامى حتى لا يتمكن الشخص من التنفس.

التهاب لسان المزمار هو عدوى بكتيرية تُصيب لسان المزمار.

تنطوي الأَعرَاض الأكثر شُيوعًا لالتهاب المزمار على التهابٍ شديدٍ في الحلق وصعوبة مع خروج أصوات عندَ التنفُّس

يُشكِّلُ التهاب لسان المزمار تهديدًا لحياة المريض، وذلك لأنَّه لن يكون قادرًا على التنفُّس في حال انسداد الرغامى

يُعدُّ التهاب لسان المزمار خطيرًا لاسيما عند الأطفال، وذلك لأنَّ الرغامى لديهم تكُون صغيرةً ويُمكن أن تتعرض إلى الانسداد بسرعة.

يُعالِجُ الاطباءُ التهاب لسان المزمار بالمضادَّات الحيويَّة، وعادة ما يضعون أنبوبًا للتنفُّس في الرُّغامى للحيلولة دُون انتفاخها وانسدادها.

للمساعدة على الوقاية من التهاب لسان المزمار، ينبغي إعطاء الطفل لقاح المستدمية النزلية Hib، حيثُ يُعطيها الأطباء للأطفال كجزء من لقاحاتهم الروتينية

ينبغي على الأطفال والبالغين الذين قد يكونوا مُصابين بالتهاب لسان المزمار التوجه إلى قسم الطوارئ في المستشفى فورًا.