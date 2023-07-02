ما هو التهاب لسان المزمار Epiglottitis؟
لسان المزمار هُوَ سَديلة من النَّسيج في الحلق تحت اللسان،وهو يساعد على منع دخول الطعام إلى الرغامى عند البلع.إذا انتفخ لسان المزمار، يُمكن أن يؤدي إلى انسداد الرغامى حتى لا يتمكن الشخص من التنفس.
التهاب لسان المزمار هو عدوى بكتيرية تُصيب لسان المزمار.
تنطوي الأَعرَاض الأكثر شُيوعًا لالتهاب المزمار على التهابٍ شديدٍ في الحلق وصعوبة مع خروج أصوات عندَ التنفُّس
يُشكِّلُ التهاب لسان المزمار تهديدًا لحياة المريض، وذلك لأنَّه لن يكون قادرًا على التنفُّس في حال انسداد الرغامى
يُعدُّ التهاب لسان المزمار خطيرًا لاسيما عند الأطفال، وذلك لأنَّ الرغامى لديهم تكُون صغيرةً ويُمكن أن تتعرض إلى الانسداد بسرعة.
يُعالِجُ الاطباءُ التهاب لسان المزمار بالمضادَّات الحيويَّة، وعادة ما يضعون أنبوبًا للتنفُّس في الرُّغامى للحيلولة دُون انتفاخها وانسدادها.
للمساعدة على الوقاية من التهاب لسان المزمار، ينبغي إعطاء الطفل لقاح المستدمية النزلية Hib، حيثُ يُعطيها الأطباء للأطفال كجزء من لقاحاتهم الروتينية
ينبغي على الأطفال والبالغين الذين قد يكونوا مُصابين بالتهاب لسان المزمار التوجه إلى قسم الطوارئ في المستشفى فورًا.
ما الذي يُسبِّبُ التهابَ لسان المزمار؟
يحدث التهاب لسان المزمار عندما يُصاب لسان المزمار بعدوى بكتيريَّة،
وتُؤدِّي العَدوى إلى انتفاخ لسان المزمار،ويُمكن أن يُؤدِّي هذا إلى انسداد المَسالِك الهَوائيَّة حتى لا يتمكن المريض من التنفُّس.
ما هي أعرَاض التِهاب لسان المزمار؟
تبدأ أعراض التهاب لسان المزمار بسرعة، خُصوصًا عند الأطفال.يمكن أن ينغلق حلق الطفل في غُضون ساعات قليلة من بدء الأعراض.
غالبًا ما يكون التهاب لسان المزمار حالة طارئة تُهدد حياة المريض، ولذلك ينبغي اصطحاب أي طفلٍ أو بالغٍ لديهما أعراض إلى قسم الطوارئ في المُستشفى.
قَد يُعاني الأطفال من:
ألم شديد في الحلق
مشكلة في البلع
حُمَّى
سيلان اللعاب
صوت مكتوم muffled
صوت صرير عند التنفُّس stridor، وهُوَ ينجم عن انسداد مجرى الهواء
صعوبة في التنفُّس
بالنسبة إلى البالغين، تكون الأعراض مشابهة للأعراض عند الأطفال، ولكنها تستغرق عادةً أكثر من 24 ساعةً حتَّى تحدُث.يمكن لالتهاب لسان المزمار أن يسد مجرى الهواء عند البالغين، ولكن يكُون الانسداد أقل شُيوعًا بالمُقارنة مع الأطفالِ.
كيف يمكن للأطبَّاء معرفة ما إذا كان المريض لديه التهاب لسان المزمار؟
يشتبه الأطباء بالتهاب لسان المزمار استنادًا إلى الأعراض.وللتأكُّد من التشخيص، يقومون بالإجراءات الآتية:
مُعايَنة الحلق باستخدام منظار مرن
وبالنسبة للأطفال، يقوم الأطباء بمُعاينة الحلق في غرفة العمليات بحيث يكونون جاهزين لوضع أنبوب التنفُّس إذا لزم الأمر.يمكن للبالغين البقاء مستيقظين غالبًا، وكل ما يحتاجون إليه هُوَ تخدير الحلق.
كيف يُعالج الأطباء التِهاب لسان المزمار؟
إنَّ الأمر الأكثر أهميَّة هُوَ التأكُّد من أنَّ الشخص يستطيعُ التنفُّس.
بالنسبة للأطفال:
يضعُ الأطباءُ أنبوبًا للتنفُّس في الحلق إلى داخل الرغامى للحيلولة دُون انغلاق مجرى الهواء بسبب الانتفاخ.
إذا لم يتمكن الأطباء من وضع أنبوب التنفُّس لأن لسان المزمار يسد الرغامى، سوف يقومون بإحداث ثقب في الجزء الأمامي من العنق لوضع الأنبوب في الرغامى مباشرة (فغر الرغامى)
في كثير من الأحيان، لا يحتاج البالغون إلى أنبوب للتنفُّس، ولكن يحتاج البعض إلى هذا الإجراء.سوف يطلب الأطباءُ من المريض البقاء في المستشفى بحيث يتمكنون من مُراقبته عن كثب.
يحتاج جميع المصابين بالتهاب لسان المزمار إلى أخذ مُضادَّات حيويَّة عن طريق الوريد من أجل مُعالَجة العدوى.