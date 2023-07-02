كيف يستطيعُ الأطباء معرِفة ما إذا كانت هناك إصابة بالتِهاب الحنجرة؟

كيف يستطيعُ الأطباء معرِفة ما إذا كانت هناك إصابة بالتِهاب الحنجرة؟

سوف يستمِعُ الأطباء إلى صوتِ المريضِ عندما يتحدَّث،حيث يُمكنهم معرفة ما إذا كان مُصاباً بالتهاب الحنجرة من خلال صوته.

إذا كان المريضُ يُعاني من التهاب الحنجرة لثلاثة أسابيع أو أكثر، قد يحتاجُ إلى فحصٍ مُفصِّلٍ أكثر.قد يُعايِنُ الطبيب حلق المريض بمرآةٍ أو كاميرة تُشبِهُ الأنبوب ليتفحَّص الحنجرة ويتأكَّدَ من أنَّ الأعراض لا تنجُم عن زائدةٍ غير طبيعية.