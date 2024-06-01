يعالج الأطباءُ السلائل الأنفية باستعمال:

البخاخات الأنفية الحاوية على الستيرويدات القشرية

إذا لم يكن الرذاذ مفيدًا، فقد يصف الأطباءُ أقراص الستيرويدات القشرية

إذا لم تنجح المُعالجَات التي تحتوي على الستيرويدات القشريَّة، أو كانت السلائل تُسبب انسدادًا شديدًا للأنف، فقد يجري الأطباء عملًا جراحيةًا لاستئصال السلائل.

للوقاية من نكس السلائل الأنفية، فقد يطلب الأطباءُ من الشخص الاستمرار باستخدام الرذاذ الأنفي الحاوي على ستيرويد قشريّ.