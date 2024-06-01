ما هي السلائل الأنفية؟
السلائل الأنفية هي ناميات لحمية داخل الأنف.عادة ما تكون بيضاوية الشكل، وقد تبدو شبيهةً بالعنب المقشر نوعًا ما.
السلائل الأنفية ليست سرطانًا
يزداد احتمال إصابة الشخص بالسلائل الأنفية إذا كان يُعاني من الحساسيَّة، أو الربو، أو لديه أفراد عائلة مصابين بسلائل أنفية
يمكن للسلائل الأنفية أن تُسبب انسداد الأنف
يُعالج الأطباء السلائل الأنفيَّة عادةً باستخدام بخاخات أنفيَّة تحتوي على ستيرويد قشريّ (للتقليل من التورُّم)، وقد يقومون بالجراحة أحيانًا
مصدر الصورة: Bechara Ghorayeb, MD.
ما الذي يُسبب السلائل الأنفيَّة؟
لا يعلمُ الأطباءُ بدقَّة لماذا يُصاب بعض الأشخاص بالسلائل الأنفية.ولكن، قد يكون الشخص أكثر ميلًا للإصابة بالسلائل الأنفية إذا كان لديه:
عّدوى مزمنة في الجيوب
الربو
حساسيَّة، وخصوصًا الحساسية تجاه الأسبرين
أفراد عائلة لديهم سلائل أنفية
ما هي أعراض السلائل الأنفية؟
قد لا يعاني الشخص من أية أعراض، ولكن في حال ظهور أعراض، فقد تتضمن:
انسداد الأنف
سيلان الأنف
العُطَاس
صعوبة في شم الروائح
كيف يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى الشخص سلائل أنفية؟
يستطيعُ الأطباءُ عادةً معرفة ما إذا كان لدى الشخص سلائل أنفية عن طريق معاينة تجويف الأنف.
كيف يُعالج الأطباءُ السلائل الأنفية؟
يعالج الأطباءُ السلائل الأنفية باستعمال:
البخاخات الأنفية الحاوية على الستيرويدات القشرية
إذا لم يكن الرذاذ مفيدًا، فقد يصف الأطباءُ أقراص الستيرويدات القشرية
إذا لم تنجح المُعالجَات التي تحتوي على الستيرويدات القشريَّة، أو كانت السلائل تُسبب انسدادًا شديدًا للأنف، فقد يجري الأطباء عملًا جراحيةًا لاستئصال السلائل.
للوقاية من نكس السلائل الأنفية، فقد يطلب الأطباءُ من الشخص الاستمرار باستخدام الرذاذ الأنفي الحاوي على ستيرويد قشريّ.