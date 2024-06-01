ما هو التهاب الأنف؟
يشير مصطلح التهاب الأنف (rhinitis) إلى التهاب وتورم تجويف الأنف.
عادة ما ينجم التهاب الأنف عن نزلة برد أو حساسية موسمية
سوف يعاني الشخص من سيلان الأنف، والعطاس، وانسداد الأنف.
عادةً ما يتعافى التهاب الأنف من تلقاء نفسه، ولكن قد يطلب الأطباء من الشخص استعمال مضادَّات الهيستامين
إذا كانت الحساسيَّة تُسبِّبُ الإصابة بالتهاب الأنف بشكلٍ مُتكرِّر، فقد يحتاجُ الشخص إلى استعمال حُقَن حساسيَّة
ما الذي يسبِّب التهاب الأنف؟
يمكن لالتهاب الأنف أن ينجم عن:
استجابة تحسُّسية تجاه شيء ما، مثل الغبار، والعفن، وغبار الطلع، والعشب، والأشجار، والحيوانات (التهاب الأنف التحسُّسي)
عدوى، مثل الزُّكام الشائع
استنشاق هواءٍ جافٍ جدًا أو متسخ جدًا
يكون لدى كبار السن أحيانًا ترقُّق وتيبس في البطانة الأنفية، مما يُسبب التهاب الأنف.
ما هي أعرَاض التهاب الأنف؟
تنطوي الأَعرَاض على:
سيلان الأنف
انسداد الأنف
العُطَاس
قد يعاني الشخص من أعراض أخرى أيضًا، وذلك بحسب سبب التهاب الأنف.إذا كان السبب ناجمًا عن الحساسية، فقد يُعاني الشخص من حكة ودُماع في العينين.إذا كان التهاب الأنف ناجمًا عن الزكام، فقد يُعاني الشخص من التهاب في الحلق وسعال.
كيف يستطيع الأطباءُ معرفةَ ما إذا كان الشخصُ يُعاني من التهاب الأنف؟
يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان الشخص يُعاني من التهاب الأنف استنادًا إلى الأعراض لديه.
كيف يُعالج الأطباء التهاب الأنف؟
يعتمد على العلاج على سبب التهاب الأنف.
إذا كانت الحساسية هي ما يسبِّب التهابَ الأنف، فسوف يطلب الأطبَّاء من الشخص تجنب التعرُّض إلى المواد المثيرة للحساسية.يُعالَج الأطبَّاءُ الشخص عن طريق:
الستيرويدات القشرية بشكل بخاخات أنفية
مضادَّات الهيستامين
في بعض الأحيان حقن الحساسية
قد يعالج الأطباء الأنواع الأخرى لالتهاب الأنف باستعمال:
مراهم أنفية
مزيلات الاحتقان (سواءً بشكل رذاذ أو أقراص)
شطفُ الأنف بالماء (غسل الأنف)
استخدام أجهزة ترطيب الهواء أو التبخير لجعل هواء المنزل أكثر رطوبة