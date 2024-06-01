تنطوي الأَعرَاض على:

سيلان الأنف

انسداد الأنف

العُطَاس

قد يعاني الشخص من أعراض أخرى أيضًا، وذلك بحسب سبب التهاب الأنف.إذا كان السبب ناجمًا عن الحساسية، فقد يُعاني الشخص من حكة ودُماع في العينين.إذا كان التهاب الأنف ناجمًا عن الزكام، فقد يُعاني الشخص من التهاب في الحلق وسعال.