عادةً ما يصف الأطبَّاءُ دَواء لعِلاج الدوخة، والغثيان، والتقيؤ.ويوصون المريض بعدم المشاركة في أنشطة تزيد من خطر السقوط.

للتقليل من عدد الهجمات، قد يقترح الأطباء هذه التغييرات في النظام الغذائي للمريض:

تقليل كمية الملح في الطعام

الامتناع عن استهلاك الكحول

الامتناع عن استهلاك الكافيين

كما يمكن للأطباء أيضًا:

إعطاء المريض دواءً مُدرًا للبول (دواء يزيد من تبوّل الشخص)

في بعض الأحيان، إعطاء المريضُ الستيرويدات القشريَّة على شكل أقراص أو حقن

لا يستطيع الأطباء الحد من تفاقم ضعف السمع مع مرور الوقت.قد يحتاج المريض إلى جهاز لتقوية السمع.

إذا كان المريض يُعاني من دوخةٍ شديدة ولم يتحسن باستخدام الدواء، فقد يقوم الأطباءُ بما يلي: