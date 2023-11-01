ما هو داء مينيير؟
داء مينيير Meniere disease هو مشكلة في الأذن الداخلية تُسبب نوبات من الدوخة الشديدة، وضعف السمع، والطنين في إحدى الأذنين.
قد تظهر الأعراض بشكل مفاجئ، وقد يشعر المريض بالتوعُّك في معدته ويتقيأ
عادة ما تستمر هذه الأَعرَاض ما بين 1-6 ساعات، وقد تستمر في حالاتٍ نادرةً حتى 24 ساعة
يُصيب داء مينيير أذنًا واحدة فقط
يحدث داء مينيير عادةً عند الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20-50 عامًا
عادةً ما تحدث الهجمات ثم تذهب
وفي نهاية المطاف، قد يفقد المريض السمع بشكل جزئي أو كلي في الأذن المصابة
ما الذي يُسبب داء مينيير؟
تكون الإصابة بداء مينيير ذات منشأ وراثي أحيانًا (تسري في العائلات).يعتقد بعضُ الأطباء أنَّه قد يكون ناجمًا عن ضعف الدورة الدموية أو مشاكل في الجهاز المناعي.
ما هي أعراض داء مينيير؟
الأَعراض الأكثر شُيُوعًا هي:
الدوخة الشديدة التي تحدث بشكل مفاجئ دون سبب واضح وتستمر لعدة ساعات
الشعور بالتوعُّك المعدي والتقيُّؤ
الرنين في أذن واحدة فقط (طنين)
تراجع قوة السمع في نفس الأذن
لا تتفاقم الدوخة أو تتحسن عند التجول في المكان.
كما قد يُعاني المريض أيضًا من:
الشعور بالامتلاء أو الضغط في الأذن، قبل الدوخة أحيانًا
كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان الشخص يُعاني من داء منيير؟
يشتبه الأطباءُ بداء مينيير على أساس الأَعراض
لا يوجد اختبار للتأكد من الإصابة بداء مينيير.ولكن الأطباء يلجؤون أحيانًا للتصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)، وذلك لنفي الأسباب الأخرى المحتملة للأعراضعادةً ما يخضع المريض إلى اختبار السمع.
كيف يُعالج الأطباء داء منيير؟
عادةً ما يصف الأطبَّاءُ دَواء لعِلاج الدوخة، والغثيان، والتقيؤ.ويوصون المريض بعدم المشاركة في أنشطة تزيد من خطر السقوط.
للتقليل من عدد الهجمات، قد يقترح الأطباء هذه التغييرات في النظام الغذائي للمريض:
تقليل كمية الملح في الطعام
الامتناع عن استهلاك الكحول
الامتناع عن استهلاك الكافيين
كما يمكن للأطباء أيضًا:
إعطاء المريض دواءً مُدرًا للبول (دواء يزيد من تبوّل الشخص)
في بعض الأحيان، إعطاء المريضُ الستيرويدات القشريَّة على شكل أقراص أو حقن
لا يستطيع الأطباء الحد من تفاقم ضعف السمع مع مرور الوقت.قد يحتاج المريض إلى جهاز لتقوية السمع.
إذا كان المريض يُعاني من دوخةٍ شديدة ولم يتحسن باستخدام الدواء، فقد يقوم الأطباءُ بما يلي:
إجراء عمل جراحي للتخلص من بعض السوائل في الأذن الداخلية
حقن مادة دوائية من خلال طبلة الأذن
وكملجأ أخير، قطع الأعصاب المسؤولة عن التوازن في الأذن