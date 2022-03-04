ما هيَ عَدوى قناة الأذن؟

ما هيَ عَدوى قناة الأذن؟

عدوى قناة الأذن الخارجية هي العدوى التي تصيب القناة السمعية (الأنبوب الذي يصل الجزء الخارجي من الأذن بطبلة الأذن).يختلف التهاب الأذن الخارجية عن عدوى الأذن الوسطى (التهاب الأذن الوسطى)، التي هي عدوى خلف طبلة الأذن.

تكون عدوى قناة الأذن شائعة بشكل خاص بعد السباحة، ولهذا السبب كثيرًا ما يُطلق على الحالة اسم أذن السباح. لكن معظم حالات عدوى قناة الأذن لا تحدث عند الأشخاص الذين كانوا يسبحون.

عادةً ما تنجم عدوى قناة الأذن عن البكتيريا

يعاني المريض من ألمٍ في الأذن وخروج سائل أبيض أو أصفر من الأذن

يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان الشخص يُعاني من عدوى قناة الأذن استِنادًا إلى نتائج فحص الأذن

يقوم الطبيب بتنظيف الأذن، ويصف للمريض قطرات أذنية تحتوي على مُضادّ حيويّ ومسكنات للألم

ينبغي على المريض عدم تعريض الأذن للماء إلى أن تتعافى العدوى