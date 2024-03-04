سيقوم الأطباء بالأمور التالية:

وضع بيروكسيد الهيدروجين، أو الغليسرين، أو زيت معدني في الأذن لتليين شمع الأذن

إزالة شمع الأذن باستخدام أداة شمع الأذن الخاصة، أو أداة الشفط، أو الري (غمر الأذن بالماء لطرد الشمع منها)

إذا كانت القناة السمعية ضيقة، أو شمع الأذن لزجًا أو سميكًا، أو في حال وجود مشكلة جلدية طويلة الأمد في القناة السمعية، فقد يحتاج المريض إلى زيارة الطبيب لتنظيف شمع الأذن بانتظام لمنع حدوث المزيد من الانسداد للأذن.

ينبغي عدم محاولة إزالة شمع الأذن في المنزل باستخدام المسحات القطنية، أو دبابيس الشعر، أو أقلام الرصاصK أو شموع الأذن، حيث إن هذه الوسائل تدفع الشمع إلى عمق أكبر في القناة السمعية، وقد تُسبب إصابة طبلة الأذن أو العدوى.