ما هو انسِداد الأذن؟
انسداد الأذن هو وجود شيء عالق في القناة السمعية.القناة السمعية هي الأنبوب الذي يصل الجزء الخارجي من الأذن بطبلة الأذن.
يمكن أن يكون انسداد الأذن مزعجًا، ومُؤلمًا، ويُسبب ضعف السمع
ينبغي على الأطباء إزالة الجسمٍ الذي يسدُّ الأذن
ينبغي على الشخص تجنب محاولة إزالة أشياء العالقة في أذنه أو أذن شخصٍ آخر، فقد يدفع الجسم إلى الداخل أكثر أو يُلحق الضرر بطبلة الأذن.ينبغي على الشخص زيارة الطبيب.
الأذن الخارجية
ما الذي يُسبب انسداد الأذن؟
يمكن أن ينجم انسداد الأذن عن شيء يتراكم بشكلٍ طبيعي في القناة السمعية، مثل:
شمع الأذن
نسيج مُتندِّب، بعد إصَابة
كما قد ينجم انسداد الأذن عن شيء لا ينتمي إلى القناة السمعية، مثل:
جسم صغير (مثل حبة، أو خرزة، أو قطعة من الطعام) قد يضعها الطفل في أذنه
حشرة
ما هي أعرَاض انسداد الأذن؟
يمكن لانسداد الأذن أن يُسبب واحدًا أو أكثر من الأعراض التالية:
الحكة
الألم
الشعور بحس امتلاء في الأذن
فقدان السمع
يمكن للأجسام التي لا تنتمي إلى الأذن أن تُسبب العدوى بعد بضعة أيام من دخولها.تسبِّب العدوى حدوث ألم، وخروج سائل سميك كريه الرائحة من الأذن.
كيف يُعالج الأطباء انسداد الأذن؟
إذا كان المريض يعاني من فقدان السمع، فقد يقوم الأطباء باختبار السمع قبل وبعد إزالة الانسداد لمعرفة ما إذا كان السمع قد تحسن.
إزالة شمع الأذن
سيقوم الأطباء بالأمور التالية:
وضع بيروكسيد الهيدروجين، أو الغليسرين، أو زيت معدني في الأذن لتليين شمع الأذن
إزالة شمع الأذن باستخدام أداة شمع الأذن الخاصة، أو أداة الشفط، أو الري (غمر الأذن بالماء لطرد الشمع منها)
إذا كانت القناة السمعية ضيقة، أو شمع الأذن لزجًا أو سميكًا، أو في حال وجود مشكلة جلدية طويلة الأمد في القناة السمعية، فقد يحتاج المريض إلى زيارة الطبيب لتنظيف شمع الأذن بانتظام لمنع حدوث المزيد من الانسداد للأذن.
ينبغي عدم محاولة إزالة شمع الأذن في المنزل باستخدام المسحات القطنية، أو دبابيس الشعر، أو أقلام الرصاصK أو شموع الأذن، حيث إن هذه الوسائل تدفع الشمع إلى عمق أكبر في القناة السمعية، وقد تُسبب إصابة طبلة الأذن أو العدوى.
إزالة الأجسام الغريبة من الأذن
من الأفضل أن يقوم الطبيب بإزالة الأجسام من الأذن.قد يكون من الصعب إزالة بعض الأجسام من الأذن أحيانًا، ولا بد من أن يقوم بذلك اختصاصي أمراض الأنف والأذن والحنجرة.
يقوم الطبيب بإزالة الجسم باستخدام المجهر وأدوات خاصة، مثل الخطاف الصغير أو الملقط
في حال وجود حشرة في الأذن، سيضع الطبيب زيتًا معدنيًا أو ليدوكائين في القناة السمعية لقتل الحشرة، ثم يقوم بإزالتها
قد يقوم الطبيب بإعطاء الطفل دواءً لجعله يشعر بالنعاس، وبالتالي يحافظ على ثباته في أثناء إخراج الجسم - مما يقلل من احتمال حدوث ضرر للأذن