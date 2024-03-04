التهاب سمحاق الغضروف هو عدوى حول غضروف الأذن.الغضروف هو المادة الصلبة المرنة التي تُعطي الأذن شكلها.

ينجم التهاب سمحاق الغضروف عادةً عن تعرض الأذن للإصابة، أو الثقب، أو الحرق، أو العض.

اذا كان الشخص يُعاني من السكَّري، أو ضعف الجهاز المناعي فسيكون أكثر عرضة للإصابة بالتهاب سمحاق الغضروف

ستصبح الأذن حمراء، ومؤلمة، ومتورمة

قد يتراكم القيح تحت جلد الأذن