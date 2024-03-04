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حقائق سريعة
حقائق سريعة

التهاب سمحاق الغضروف

حسبThe Manual's Editorial Staff
تمت مراجعته شعبان 1445
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ما هُو التِهابُ سمحاق الغضروف؟

التهاب سمحاق الغضروف هو عدوى حول غضروف الأذن.الغضروف هو المادة الصلبة المرنة التي تُعطي الأذن شكلها.

  • ينجم التهاب سمحاق الغضروف عادةً عن تعرض الأذن للإصابة، أو الثقب، أو الحرق، أو العض.

  • اذا كان الشخص يُعاني من السكَّري، أو ضعف الجهاز المناعي فسيكون أكثر عرضة للإصابة بالتهاب سمحاق الغضروف

  • ستصبح الأذن حمراء، ومؤلمة، ومتورمة

  • قد يتراكم القيح تحت جلد الأذن

  • سوف يصف الطبيب المُضادَّات الحيويَّة للمريض، وإذا لزم الأمر، قد يُجرِي شقًا جراحيًا صغيرًا لتصريف أي قيح من الأذن

ما هي أعرَاض التهاب سمحاق الغضروف؟

تنطوي الأَعرَاض على:

  • الاحمرار، والألم، والتورم خلف الأذن

كيف يُعالِجُ الأطباءُ التهاب سمحاق الغضروف؟

سوف يقوم الأطباء بالإجراءات التالية:

  • إعطاء المضادَّات الحيوية عن طريق الفم

  • إزالة أية أجسام غريبة، مثل الأقراط أو الأشواك.

  • وصف مسكنات الألم

إذا كان لدى المريض خُراج (تجمُّع للقيح)، فسوف يقوم الأطباء بـ:

  • عمل شق جراحي في الأذن لتصريف القيح

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محفوظة لشركة© 2025محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.