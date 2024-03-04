ما هُو التِهابُ سمحاق الغضروف؟
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التهاب سمحاق الغضروف هو عدوى حول غضروف الأذن.الغضروف هو المادة الصلبة المرنة التي تُعطي الأذن شكلها.
ينجم التهاب سمحاق الغضروف عادةً عن تعرض الأذن للإصابة، أو الثقب، أو الحرق، أو العض.
اذا كان الشخص يُعاني من السكَّري، أو ضعف الجهاز المناعي فسيكون أكثر عرضة للإصابة بالتهاب سمحاق الغضروف
ستصبح الأذن حمراء، ومؤلمة، ومتورمة
قد يتراكم القيح تحت جلد الأذن
سوف يصف الطبيب المُضادَّات الحيويَّة للمريض، وإذا لزم الأمر، قد يُجرِي شقًا جراحيًا صغيرًا لتصريف أي قيح من الأذن
ما هي أعرَاض التهاب سمحاق الغضروف؟
تنطوي الأَعرَاض على:
الاحمرار، والألم، والتورم خلف الأذن
كيف يُعالِجُ الأطباءُ التهاب سمحاق الغضروف؟
سوف يقوم الأطباء بالإجراءات التالية:
إعطاء المضادَّات الحيوية عن طريق الفم
إزالة أية أجسام غريبة، مثل الأقراط أو الأشواك.
وصف مسكنات الألم
إذا كان لدى المريض خُراج (تجمُّع للقيح)، فسوف يقوم الأطباء بـ:
عمل شق جراحي في الأذن لتصريف القيح