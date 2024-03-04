تنطوي الأورام غير السرطانية (الحميدة) التي يمكن أن تنمو في الأذن والقناة السمعية على:

الكيسات (أكياس صغيرة ممتلئة بسائل)

الأورام العظمية

سيقوم الأطباء بإجراء عمل جراحي لاستئصال الورم الذي يسدُّ الأذن أو يُسبب نقصًا في السمع.