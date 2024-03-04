ما هي أورام الأذن؟
أورام الأذن هي أورام تتوضع على الجزء الخارجي من الأذن أو في داخل القناة السمعية.القناة السمعية هي الأنبوب الذي يصل الجزء الخارجي من الأذن بطبلة الأذن.
يمكن لأورام الأذن أن تكون سرطانية أو غير سرطانية.
يمكن للأورام غير السرطانية التي تنشأ في قناة الأذن أن تسدها، وأن تُسبب فقدان السمع وتراكم شمع الأذن
في بعض الأحيان، تكون ملاحظة عدم قدرة المريض على السمع كالمعتاد هي العلامة الأولى لوجود ورم في الأذن
قد يتمكن الأطباء من معاينة الورم عندما ينظرون داخل الأذن
تنطوي الأورام السرطانية على السرطانات الجلدية التي يمكن أن تحدث في الأذن وحولها
الأذن الخارجية
أورام الأذن غير السرطانية
تنطوي الأورام غير السرطانية (الحميدة) التي يمكن أن تنمو في الأذن والقناة السمعية على:
الكيسات (أكياس صغيرة ممتلئة بسائل)
الأورام العظمية
سيقوم الأطباء بإجراء عمل جراحي لاستئصال الورم الذي يسدُّ الأذن أو يُسبب نقصًا في السمع.
أورام الأذن السرطانية
يمكن لأورام الأذن السرطانية أن تكون:
سرطانًا في الخلايا التي تصنع شمع الأذن
سرطانات جلدية يمكن أن تكون على الأذن أو في القناة السمعيَّة
سرطانات جلدية تُؤثِّر في الأذن، وتشتمل على:
لمُعالجة سرطان الجلد في الأذن، قد يقوم الأطباء بما يلي:
العمل الجراحي
المُعالجَةُ الشعاعيَّة (إحدى أنواع مُعالجَات السَّرَطان، حيث يُستعمِل الإشعاع لتقليص حجم الأورام السَّرَطانية وتخريب خلاياها).