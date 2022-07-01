الأذن الوسطى هي الحيِّزُ الذي يقع خلف طبلة الأذن مباشرةً.تحتوي الأذن الوسطى على ثلاث عظام صغيرة تنقل اهتزازات طبلة الأذن إلى الأعصاب في الأذن الداخلية.
يصل النفير (نفير أوستاش eustachian tube) الجزء الخلفي من الحلق بالأذن الوسطى.
القناة السمعية هي الأنبوب الذي يصل الجزء الخارجي من الأذن بطبلة الأذن.
الأذن من الدَّاخل
ما هو التهاب الأذن الوسطى الإفرازيّ؟
التهاب الأذن الوسطى الإفرازيّ هو تراكم للسوائل في الأذن الوسطى، وذلك بعد الإصابة بعدوى في الأذن الوسطى عادةً (التهاب الأذن الوسطى).
على الرغم من إمكانية حدوثه بعد عَدوى في الأذن، إلَّا أنَّ السَّائِل في التهاب الأذن الوسطى الإفرازيّ لا يُصاب بالعدوى
يمكن لالتهاب الأذن الوسطى الإفرازي أن يحدث في أي عمر، ولكنه أكثر شُيُوعًا عند الأطفال
قد يشعر المريض بحس امتلاء في الأذن، ويُعاني من فقدان السمع بدرجة ما
يقوم الأطباء بفحص الأذن، ويستخدمون اختبار الموجة الصوتية لمعرفة ما إذا كان هناك سوائل في داخلها
قد يحتاج الأطباء إلى إحداثِ فتحةٍ في طبلة الأذن لتصريف السائل
ما الذي يسبب التهاب الأذن الوسطى الإفرازي؟
عدوى حادَّة في الأذن التي لا تتعافى تمامًا
مشاكل في النفير
في الحالة الطبيعية، يُحرر الإنسان ضغطًٌا في الأذن الوسطى عند البلع.يؤدي البلع إلى فتح قناتي النفير، وهو ما قد يحدث من 3 إلى 4 مرات في الدقيقة الواحدة.إذا حدث انسدادٌ في النفير، يتراكم السائل في الأذن الوسطى بحيث لا تتمكن طبلة الأذن من التحرك كما ينبغي.
يمكن أن يحدث انسدادُ النفير عندما يُؤدِّي الزكام أو الحساسية إلى تورُّم بطانة النفير والغدانيات.الغدانيات adenoids هي مجموعات من الأنسجة التي تساعد على مكافحة العدوى، وهي تقع إلى جوار فتحة النفير مباشرةً.
ما هي أعراض التهاب الأذن الوسطى الإفرازيّ؟
الشعور بحس امتلاء في الأذن
صوت طقطقة أو فرقعة في أثناء البلع
فقدان السمع بدرجة ما
في بعض الأحيان فقدان التوازن
إذا كان الطفل الصغير مُصابًا بالتهاب الأذن الوسطى الإفرازي مع فقدان السمع لفترة طويلة، فقد يواجه صعوبة في تعلم الكلام.كما يزيد التهابُ الأذن الوسطى الإفرازيّ من خطر الإصابة بالمزيد من عدوى الأذن أيضًا (حالات عدوى حادَّة في الأذن).
كيف يمكن للأطبَّاء معرفة ما إذا كان الشخص مُصابًا بالتهاب الأذن الوسطى الإفرازي
سيقوم الأطباء بالأمور التالية:
معاينة تجويف الأذن باستخدام ضوء محمول باليد
اختبار الموجة الصوتية لتحري وجود سوائل (تسمى قياس الطبل tympanometry)
إجراء اختبار للسمع
كيف يُعالج الأطباء التهاب الأذن الوسطى الإفرازيّ؟
تتحسَّن معظم الحالاتُ بدون معالجة.لا تفيد المضادات الحيوية في علاج التهاب الأذن الوسطى الإفرازيّ
للتخفيف من حس امتلاء الأذن لفترة وجيزة، يُمكن للشخص الزَفير في أثناء إغلاق الفم والضغط على الأنف.
إذا استمرَّت الأعراض لأكثر من 3 أشهر، فقد يحتاج الطبيب إلى:
إحداثِ فتحةٍ في طبلة الأذن للسماح بتصريف السائل
وضع أنبوب صغير في طبلة الأذن للسماح للهواء المحتبس خلفها بالخروج ومنع تراكم السوائل من جديد
العمل الجراحي لاستئصال الغدانيات