عدوى حادَّة في الأذن التي لا تتعافى تمامًا

مشاكل في النفير

في الحالة الطبيعية، يُحرر الإنسان ضغطًٌا في الأذن الوسطى عند البلع.يؤدي البلع إلى فتح قناتي النفير، وهو ما قد يحدث من 3 إلى 4 مرات في الدقيقة الواحدة.إذا حدث انسدادٌ في النفير، يتراكم السائل في الأذن الوسطى بحيث لا تتمكن طبلة الأذن من التحرك كما ينبغي.

يمكن أن يحدث انسدادُ النفير عندما يُؤدِّي الزكام أو الحساسية إلى تورُّم بطانة النفير والغدانيات.الغدانيات adenoids هي مجموعات من الأنسجة التي تساعد على مكافحة العدوى، وهي تقع إلى جوار فتحة النفير مباشرةً.