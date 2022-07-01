الأذن الوسطى هي الحيِّزُ الذي يقع خلف طبلة الأذن مباشرةً.تحتوي الأذن الوسطى على ثلاث عظام صغيرة تنقل اهتزازات طبلة الأذن إلى الأعصاب في الأذن الداخلية.
الأذن من الدَّاخل
ما هي عدوى الأذن المزمنة؟
عدوى الأذن المزمنة هي العدوى التي تستمر لأكثر من 3 أشهر في الأذن الوسطى.
يمكن للإصابة بعدوى حادَّة في الأذن التي لا تتعافى أن تتحول إلى عدوى مزمنة في الأذن
لا يشعر المريض بألم في الأذن، ولكن سيلاحظ خروج سائل ثخين أو قيح من الأذن
يُعاني المريض من فقدان السمع، وهو ما قد يكون دائمًا
يقوم الطبيب بتنظيف القناة السمعيَّة ووصف مضادات حيوية بشكل قطرات أذنية
ما الذي يُسبب عَدوى الأذن المُزمنة؟
عادةً ما تبدأ عدوى الأذن المزمنة بعدوى حادة يحدث فيها:
انثقاب طبلة الأذن وعدم التئامها أبدًا
قد تتهيج عدوى الأذن المزمنة بعد:
إصابة الشخص بالزُّكام
دخول الماءُ إلى الأذن الوسطى من خلال ثقب طبلة الأذن في أثناء الاستحمام
يواجه الأطفال الذين يعانون من عيوب خلقية في وجوههم زيادةً خطرًا متزايدًا للإصابة بحالات العدوى المزمنة في الأذن.
ما هِيَ أعرَاض عدوى الأذن المُزمنة؟
الأَعرَاض الأكثر شُيُوعًا هي:
خروج سائل سميك أو قيح من الأذن
فقدان السمع
ما هي مُضاعفات عدوى الأذن المُزمنة؟
قد يسمح انثقاب طبلة الأذن بدخول البكتيريا الخطيرة التي تُسبِّبُ عدوى أسوأ.وقد تؤدي هذه العدوى إلى تخريب العظام الصغيرة في الأذن الوسطى أو قد تنتشر إلى عظام الجمجمة القريبة.
يُصاب بعض المصابين بالتهاب الأذن المزمن بالورم الكوليستيرولي في الأذن الوسطى.الورم الكوليستيرولي cholesteatoma هو نمو يشبه الجلد وليس سرطانيًا.يزيد الورم الكوليستيرولي من خطر حدوث مضاعفات خطيرة، بما في ذلك:
نقص السمع الذي لا يتحسن
حالات العدوى في أجزاء أخرى من الأذن، أو عظام الجمجمة، أو الدماغ
ضرر في العصب الذي يتحكم بالحركات في الوجه
كيف يستطيع الأطباء معرفة ما إذا كان الشخص مُصابًا بعدوى مزمنة في الأذن؟
سيجري الأطباءُ اختبارًا للسمع، ويستخدمون ضوءًا محمولاً لفحص الأذن وتحري ما يلي:
وجود القيح (سائل سميك)
وجود ورم كوليستيروليّ (نمو يشبه الجلد في الأذن الوسطى)
إذا اشتبه الطباء بورم كوليسترولي، فقد يستخدمون التصوير المقطعيّ المُحوسَب أو التصوير بالرنين المغناطيسيّ.
كيف يُعالج الأطباء عدوى الأذن المزمنة؟
عندما تشتد عدوى الأذن المزمنة، سيقوم الأطباء بما يلي:
تنظيف القناة السمعيَّة والأذن الوسطى
وصف مضاد حيوي بشكل قطرة أذنية
إعطاء المضادَّات الحيوية عن طريق الفم، عند الحاجة
في حال وجود ثقب في طبلة الأذن، سيطلَب الأطباء من المريض إبعاد الماء عن الأذن.
كما قد يوصي الأطباء بالجراحة إذا كان لدى المريض:
ورم كوليستيروليّ (نمو يشبه الجلد في الأذن الوسطى)