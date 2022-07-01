قد يسمح انثقاب طبلة الأذن بدخول البكتيريا الخطيرة التي تُسبِّبُ عدوى أسوأ.وقد تؤدي هذه العدوى إلى تخريب العظام الصغيرة في الأذن الوسطى أو قد تنتشر إلى عظام الجمجمة القريبة.

يُصاب بعض المصابين بالتهاب الأذن المزمن بالورم الكوليستيرولي في الأذن الوسطى.الورم الكوليستيرولي cholesteatoma هو نمو يشبه الجلد وليس سرطانيًا.يزيد الورم الكوليستيرولي من خطر حدوث مضاعفات خطيرة، بما في ذلك: