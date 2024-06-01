ما الذي يُسبب عدوى الأذن الحادة؟

ما الذي يُسبب عدوى الأذن الحادة؟

تنجم العديد من أنواع العدوى عن مزيج من الزمر البكتيرية.يُمكن أن تؤدي الإصابة بنزلة برد أو حساسية إلى عدوى في الأذن.

تملأ العَدوى الأذن الوسطى بالسوائل.إذا كانت العدوى جرثوميَّة، فقد يكون السائل قيحًا.