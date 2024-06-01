الأذن الوسطى هي الحيِّزُ الذي يقع خلف طبلة الأذن مباشرةً.تحتوي الأذن الوسطى على ثلاث عظام صغيرة تُرسل اهتزازات طبلة الأذن إلى الأعصاب في الأذن الداخلية.
التهابُ الأذن الوسطى الحاد هو نوع مؤلم من العدوى في الأذن الوسطى.تحدث بشكل مفاجئ وعادةً ما تتحسن بسرعة.إذا لم تتعافى العدوى أو استمرت بالمعاودة من جديد، فتُسمَّى الحالة عدوى الأذن المزمنة.
الأذن من الدَّاخل
ما هيَ عَدوى الأذن؟
يمكن أن تحدث العدوى في أجزاء مختلفة من الأذن، ولكن الاحتمال الأرجح لحدوثها يكون في الأذن الوسطى.وتُسمَّى العَدوى في الأذن الوسطى أيضًا بالتهاب الأذن الوسطى.عدوى الأذن التي تحدث بسرعة وتتحسن بسرعة هي العدوى الحادة في الأذن.إذا لم تتعافى العدوى أو استمرت بالمعاودة من جديد، فتكون العدوى المزمنة في الأذن.
يمكن أن تحدث عدوى الأذن في أي عمر، ولكنها أكثر شيوعًا عند الأطفال
عادةً ما تُثار بسبب البرد أو الحساسية
تكون الأذن المصابة مؤلمة، وقد لا يتمكن المريض من السمع فيها بشكل جيد
تتحسَّن مُعظَم مُعظم حالات عدوى الأذن من تلقاء نفسها، ولكن سيقوم الأطباء بوصف المضادَّات الحيويَّة للعدوى الشديدة أو العدوى التي لا تتعافى من تلقاء نفسها
ما الذي يُسبب عدوى الأذن الحادة؟
تنجم العديد من أنواع العدوى عن مزيج من الزمر البكتيرية.يُمكن أن تؤدي الإصابة بنزلة برد أو حساسية إلى عدوى في الأذن.
تملأ العَدوى الأذن الوسطى بالسوائل.إذا كانت العدوى جرثوميَّة، فقد يكون السائل قيحًا.
ما هي أعراض عدوى الأذن الحادة؟
الأَعراض الأكثر شيوعًا هي:
ألم في الأذن
فقدان أو ضعف السمع
قد يُصبح الطفل الرضيع المصاب حاد الطبع، أو يواجه صعوبة في النوم.
قد يقوم الطفل الصغير بشد أذنه، أو يعاني من الحمى، أو يشعر بألم معدي، أو يتقيأ، أو يُصاب بالإسهال.
إذا سببت العدوى انثقاب طبلة الأذن، فقد يخرج السائل من الأذن.يؤدي ذلك إلى تراجع شدة الألم غالبًا.
ما هي مضاعفات عدوى الأذن؟
لا يُعاني مُعظم الأشخاص من مضاعفات.قد يُعاني الأطفال الذين يُصابون بالكثير من حالات عدوى الأذن من:
فقدان السمع طويل الأمد
وجود ثقب في طبلة الأذن يحافظ على تصريف السوائل (عدوى الأذن المزمنة)
في حالاتٍ نادرةٍ جدًّا، يمكن أن تنتشر العدوى البكتيرية إلى عظام الجمجمة المجاورة أو إلى الدماغ.
كيف يمكن للأطباء معرفة ما إذا كان الشخص مصابًا بعدوى في الأذن؟
يستخدم الأطباء المصباح اليدويّ للتحرِّي عن:
ما إذا كانت طبلة الأذن متبارزة أو حمراء اللو
ما إذا كانت هناك سوائل خلف طبلة الأذن
كيف يُعالج الأطباء عدوى الأذن الحادة؟
تزول معظم حالات عدوى الأذن الحادَّة دون علاج، ولكن قد يصف الأطباء للمريض:
المضادَّات الحيوية
مُسكِّنات الألم، مثل أسيتامينوفين او إيبوبروفين
للبالغين، مُضادات الاحتقان بشكل أقراص أو بخاخات بعض الأحيان
للمصابين بالحساسية، مضادَّات الهيستامين بشكل أقراص
قد يكون من الضروري أن يقوم الطبيب بتصريفَ السَّائِل من الأذن الوسطى إذا كان ألم الأذن شديدًا.وقد يصنع ثقبًا صغيرًا في طبلة الأذن لتصريف السوائل، أو يضع أنبوبًا في طبلة الأذن للحفاظ على تصريف السوائل بشكل صحيح.
كيف يمكن الحدّ من خطر إصابة الطفل بعدوى الأذن؟
التأكد من حصول الطفل على لقاحات الطفولة الروتينية
عدم السماح للرضع بشرب زجاجة الحليب بوضعية الاستلقاء أو اصطحاب الزجاجة معهم إلى السرير
تجنُّب التدخين في المنزل أو بالقرب من الأطفال