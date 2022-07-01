طبلة الأذن هي غشاء رقيق (مثل الجلد) يتوضع داخل الأذن.يتمطَّط هذا الغشاء بشدة مثل الطبلة ويهتزّ عندما يرتطم به الصوت.تنتقل هذه الاهتزازات إلى داخل الأذن الوسطى والداخلية، وتتحول إلى إشارات عصبية.تذهب الإشارات العصبية إلى الدماغ وبالتالي يسمع الشخص الصوت.كما تعمل طبلة الأذن على إبقاء الماء والأوساخ في الخارج لحماية العظام الصغيرة داخل الأذن.
انثِقابُ طبلة الأُذن
الأذن من الدَّاخل
Image provided by Piet van Hasselt, MD.
انثقاب طبلة الأذن هو حدوث فتحةٌ في طبلة الأذن.يُسمى أيضًا تمزُّق طبلة الأذن.
تُعدُّ عدوى الأذن الوسطى (التهاب الأذن الوسطى otitis media) السبب الأكثر شيوعًا لانثقاب طبلة الأذن.
يُسبِّبُ الانثِقابُ ألمًا مُفاجئًا في الأذن، ويُؤدِّي أحيانًا إلى نزفٍ فيها، أو ضعف في السَّمع، أو طنين
يمكن للطبيب أن يشاهد ثقب طبلة الأذن من خلال معاينة تجويف الأذن بضوء محمول باليد
عادةً ما تشفى طبلة الأذن من تلقاء نفسها
ما الذي يُسبب انثقاب طبلة الأذن؟
تنطوي أسباب انثقاب طبلة الأذن على:
تغيُّر مفاجئ في الضغط (بسبب انفجار، أو صفعة على الأذن، أو الغوص تحت الماء، أو الطيران في طائرة)
دخول جسم غريب في الأذن (مثل عود قطني أو قلم رصاص)
محاولة الشخص أحيانًا .زالة شمع الأذن باستخدام عود قطني أو أي شيء آخر، مثل دبوس شعر، أو قلم رصاص.ينبغي التوقف عن ممارسة هذه السلوكيات، لأنها تؤدي إلى دفع شمع الأذن عميقاً في القناة السمعية، وقد تلحق الضرر بطبلة الأذن.
ما هي أعرَاض انثقاب طبلة الأذن؟
تعتمد الأَعرَاض على سبب حدوث الانثقاب.
في الحقيقة يؤدي انثقاب طبلة الأذن الناجم عن عدوى الأذن إلى تخفيف ألم العدوى.حيث تكون عدوى الأذن مؤلمةً لأنَّ السوائل أو القيح تتراكم خلف طبلة الأذن.وعندما يحدث انثقاب في طبلة الأذن، تخرج تلك السوائل عبره، ممَّا يُخفِّف من شدَّة الألم.
في حال تغيّر الضغط أو دخل شيء في الأذن وتسبَّبَ في حدوث الانثقاب، فسوف يعاني الشخص من:
ألم مفاجئ شديد
نزف بسيط في بعض الأحيان
ما هي مُضَاعَفات انثقاب طبلة الأذن؟
قد لا تظهر أيَّة مضاعفات أو أعراض بعد انثقاب طبلة الأذن.ولكن قد يعاني بعض الأشخاص من:
فقدان أو ضعف السمع
ضجيج أو رنين في الأذن (طنين)
الشعور بالدوران حول النفس أو الحركة (الدوار)
في حال عبور الماء أو الأوساخ من خلال الثقب، فقد يُصاب المريض بعدوى في الأذن.
كيف يستطيع الطبيب معرفة ما إذا الشخص يُعاني من انثقاب طبلة الأذن؟
يمكن للطبيب رؤية الثقب في طبلة الأذن من خلال معاينة الأذن باستخدام ضوء محمول باليد.في بعض الأحيان، يقوم الطبيب بإجراء اختبار للسمع لمعرفة ما إذا كان الانثقاب قد أثر في القدرة على السمع.
كيف يُعالج الأطباءُ انثقاب طبلة الأذن؟
ينبغي على المريض الحفاظ على جفاف الأذن، وقد لا يحتاج إلى أيَّة مُعالَجات أخرى.تتعافى الكثير من حالات الانثقاب من تلقاء نفسها.
إذا لم تتعافى طبلة الأذن في غضون شهرين أو إذا كانت هناك إصابة شديدة في الأذن، فقد يتطلب الأمر عملاً جراحيًا لإصلاح طبلة الأذن.