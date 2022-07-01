تعتمد الأَعرَاض على سبب حدوث الانثقاب.

في الحقيقة يؤدي انثقاب طبلة الأذن الناجم عن عدوى الأذن إلى تخفيف ألم العدوى.حيث تكون عدوى الأذن مؤلمةً لأنَّ السوائل أو القيح تتراكم خلف طبلة الأذن.وعندما يحدث انثقاب في طبلة الأذن، تخرج تلك السوائل عبره، ممَّا يُخفِّف من شدَّة الألم.

في حال تغيّر الضغط أو دخل شيء في الأذن وتسبَّبَ في حدوث الانثقاب، فسوف يعاني الشخص من:

ألم مفاجئ شديد

نزف بسيط في بعض الأحيان