عَدوى المكورات السّحائية

تنجم عدوى المكورات السحائية عن بكتيرياالنيسرية السحائيَّة وتنطوي على التهاب السحايا وعدوى مجرى الدم (إنتان).

تنتشر العدوى عن طريق التماس المباشر بمُفرَزات الأنف والحنجرة،

ويشعر المرضى بالتوعك بشكلٍ عام ويكون لديهم أعراض أخرى، تكون خطيرة غالبًا، وذلك استنادًا إلى المنطقة المُصابة.

يجري تأكيد التشخيص من خلال التعرُّف إلى البكتيريا في الدم أو عينة من النسيج المُصاب.

يساعد التطعيمُ على الوقاية من هذه عدوى المكورات السحائية.

ينبغي إعطاء مضادَّات حيوية وسوائل عن طريق الوريد في أقرب وقت ممكن.

يكون أكثر من 90% من حالات عدوى المكورات السحائية:

التهاب السحايا : عدوى في النُّسج التي تغطي الدماغ والحبل الشوكي (السحايا meninges)

الإنتان: عدوى في مجرى الدم (تُسمَّى عدوى الدَّم بالمكورات السحائيَّة meningococcemia عندما تنجُم عن المكورات السحائية)

قد تحدث حالات عدوى في الرئتين، والمَفاصِل، والعينين، والقلب، والمستقيم، وأعضاء الجهازين التناسلي والبولي، ولكنها أقل شيوعًا.

في المناخات المعتدلة، تحدث معظم أنواع عدوى المكورات السحائية في أثناء فصلي الشتاء والربيع،ويُمكن أن تحدث فاشيات محلية يكُون معظمها في مناطق جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية من السينغال وحتى إثيوبيا.وتعرف هذه المنطقة التي تنطوي على 26 بلدًا، بحزام التهاب السحايا meningitis belt.

تُقيمُ المكورات السحائية في الحلق والأنف عند بعض الأشخاص من دون أن تُسبب لهم أية أعراض،ويُسمَّى مثل هؤلاء الأشخاص حَملةً carriers للعدوى.يُصبح الأشخاص حملةً للعدوى بعد انتشار فاشية للمرض غالبًا،ولكن، تحدث العدوى عند الأشخاص الذين لم يتعرضوا سابقًا للمكورات السحائية عادةً، وليس عند الحمَلة.تنتشر العدوى عن طريق التماس المباشر مع مُفرَزات الأنف والحنجرة لشخصٍ مُصاب (بما في ذلك حَملة العدوى).

تنتشر الإصابة بشكل أكثر شيوعًا لدى

الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر إلى 3 سنوات (انظر أيضًا التهاب السحايا عند الأطفال)

وتكون العدوى أكثر شيوعًأ أيضًا عند

المراهقين والشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين 16 إلى 20 سنة)

المجندين العسكريين

الطلاب المبتدئين في الجامعات الذين يعيشون في سكن مشترك

المسافرين إلى أماكن يكون داء المكورات السحائية شائعًا فيها

الأشخاص المصابون بعدوى فيروس العَوَز المَناعي البَشَري

المرضى الذين جَرَى استئصال الطحال لديهم أو تعرَّض إلى ضررٍ

الأشخاص الذين يتناولون إيكوليزوماب eculizumab أو رافوليزوماب ravulizumab (الأدوية الحاصرة لأحد مكونات الجهاز المناعي والذي يُدعى الجملة المتممة)

اختصاصيي الأحياء الدقيقة الذين يتعاملون مع المكورات السحائية في المختبرات

الأشخاص المقربون من المصابين بعدوى المكورات السحائية

تنطوي العَوامِل الأخرى التي قد تزيد من خطر عدوى المكورات السحائية على الإصابة بعدوى فيروسية، والعيش في منازل مزدحمة، والإصابة بمرض مزمن، والتدخين أو التعرُّض إلى دُخان السجائر (التدخين السلبي).

يُعد تفشي عدوى المكورات السحائية من الحالات النادرة في الولايات المتحدة حيث لا يمثل سوى نسبة صغيرة من الحالات.تميل الفاشيات للحدوث عند الأشخاص الذين يُمضون وقتاً أو يعيشون ضمن أحياء قريبة من الآخرين، مثل مرافق السكن الجماعي، أو المدارس، أو مراكز العناية النهارية، وغالبًا ما تشمل أشخاصًا تتراوح أعمارهم بين 16 إلى 23 سنة.

أعراض عَدوى المكورات السحائية يشعر معظمُ أشخاص عدوى المكورات السحائية بتوعكٍ شديدٍ. يُسبب التهاب السحايا الحمى والصداع والطفح الجلدي الأحمر وتيبس العنق غالبًا.كما يُمكن أن يُسبب الغثيانَ والتقيُّؤ والحساسية للضوء أيضًا. قد يكُون لدى الرُّضَّع مشاكل في التغذية وضعف في البكاء، وقد يكونون نزقين وبطيئين. الطفح الجلدي الناجم عن عدوى المجرى الدموي بالمكورات السحائية الصورة © Springer Science+Business Media قد تُسبب حالات العَدوى في مجرى الدَّم طفحًا ببقعٍ حمراء أو أرجوانيَّة،وقَد تُسبب العدوى الشديدة أن تُسبب انخفاضًا خطيرًا في ضغط الدم (صدمة)، وميلًا للنزف، وفشلاً في وظائف العديد من الأعضاء (مثل الكُلى والكبد). طفح جلدي واسع الانتشار بسبب عدوى مجرى الدَّم بالمكورات السحائية الصورة © Springer Science+Business Media وفي حالاتٍ نادرة، تُسبِّبُ عدوى المكورات السحائية مرضًا مزمنًا يُسبِّب أعراضًا خفيفة ومتكرِّرة تؤثر في المَفاصِل والجلد غالبًا.

تشخيص عَدوى المكورات السحائية تفحُّص واستنبات عينات الدَّم أو النسج المُصابة الأخرى، بما في ذلك السَّائِل الدِّماغيّ النخاعي الذي يجري الحُصول عليه من خلال البزل القطنيّ.

في بعض الأحيان تفاعلُ البوليميراز المتسلسل (PCR) يشتبه الأطباءُ في عَدوى المكورات السحائية عندَ الأشخاص الذين لديهم أعراض نموذجية، خُصوصًا إذا ظهرت أعراض في أثناء فاشيةٍ؛ ولتأكيد التَّشخيص، يأخذُ الأطباءُ عينات من الدَّم أو النسج المصابة الأخرى أو يقومون (بالبزل القطني) للحصول على عَيِّنَة من السَّائِل الذي يُحيطُ بالدِّماغ والحبل الشوكيّ (السَّائِل الدِّماغيّ النخاعي).يجري تفحُّص العينات تحت المجهر للتحقق من البكتيريا والتعرف إليها.كما تُرسل العينات إلى المختبر أيضًا، حيث يُمكن التعرف إلى البكتيريا من بعد استنباتها أو القيام بفحوصات مخبرية أخرى. إذا كان من الصعب استنبات البكتيريا أو كانت نتائج الاختبارات الأخرى غير حاسمة، فيمكن للأطباء إجراء اختبارات للكشف عن أجزاء من المادة الجينية للبكتيريا. تُسمَّى الاختبارات التي تكشف المادة الجينية في الكائنات الحية الدقيقة بالاختبارات المعتمدة على الحمض النووي.يُعدُّ التفاعُل التسلسلي للبوليميراز (PCR) من الأمثلة على هذا النَّوع من الاختبارات.يُجرى اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) على عينات من السائل الشوكي، أو الدم، أو الأنسجة المصابة الأخرى.ويُستخد لإنتاج العديد من النسخ لجينةٍ من البكتيريا، ممَّا يجعل التعرُّف إلى البكتيريا أكثر سُهولةً. يقوم الأطباء باختباراتٍ دموية أحيانًا تتحرَّى عن الأجسام المضادة للبكتيريا أو الكبسولة التي تُغلِّفُ البكتيريا،ولكن ينبغي تأكيد النتائج من خلال الاستنبات. كما قد تُختَبرُ البكتيريا أيضًا لتحديد المُضادات الحيوية الفعَّالة معها (عملية تُسمَّى (اختبار الحساسية).

مآل عَدوى المكورات السحائية في الإجمالي، يموت حوالى 4 إلى 6% من الأشخاص المصابين بالمكورات السحائية.بينما يتوفى ما يصِلُ إلى 40٪ من الأشخاص الذين لديهم عدوى شديدة بالمكورات السحائية في مجرى الدم وصدمة إنتانية. من بين الأشخاص الذين يتعافون من التهاب السحايا بالمكورات السحائية، فإن 10 إلى 20٪ منهم يعانون من مضاعفات خطيرة، مثل نقص السمع الدائم، أو الإعاقة الذهنية، أو الاختلاجات.تشتمل مُضَاعَفات حالات عدوى مجرى الدم على الغرغرينا في أصابع اليدين، أو أصابع القدمين، أو الأطراف، والتي قد تحتاج إلى البتر.

الوقاية من عدوى المكورات السحائية: بعد التعرض لالتهاب السحايا ينبغي إعطاء المضادات الحيوية لأفراد العائلة، ومن يعملون في المجال الطبي، وغيرهم من الأشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق بالمصابين بعَدوى المكورات السحائية، وذلك بهدف الوقاية من حدوث العدوى.وقد تُعطَى المضادَّات الحيوية عن طريق الفم أو عن طريق الحقن.بالنسبة إلى المُضادَّات الحيوية التي يُوصي بها الأطباء بشكلٍ كبيرٍ، هناك حاجة فقط إلى جرعةٍ واحدةٍ أو يومين من المُعالجة على أكثر تقدير. في أثناء الفاشية، يَجرِي إعطاء لقاح المكورات السحائية أيضًا (بالإضافة إلى المضادَّات الحيوية) لمن خالطوا شخصًا بعدوى المكورات السحائية. التطعيم للمزيد من المعلومات، انظر أيضًا لقاح المكورات السحائية وجداول اللقاح للأطفال والبالغين من مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC). تَقِي لقاحات المكورات السحائية من أنواع محددة (تسمى الزُّمر المصليَّة serogroups) من المكورات السحائية التي تسبب معظم حالات داء المكورات السحائية: الزُّمر المصليَّة ألف وباء وسي ودبليو وواي. يتوفر نوعان من لقاح المكورات السحائية في الولايات المتحدة الأمريكية: لقاح المكورات السحائية ACWY : تقي هذه اللقاحات من المكورة السحائية ذات الزُّمر المصلية A, C, W, Y.تُعد جزءًا من التطعيمات الروتينية في سن الطفولة ويُوصى بها للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 إلى 12 سنة مع جرعة معززة في عمر 16 سنة.يوصى أيضًا باستخدام هذه اللقاحات لبعض الأطفال والبالغين المعرضين لخطر متزايد.

لقاحات المكورات السحائية B:تقي هذه اللقاحات من المكورات السحائية ذات الزمرة المصلية B، وهي إحدى أنواع بكتيريا الالتهاب السحائي التي أصبحت شائعة في الفاشيات بين طلاب الجامعات.يوصى أيضًا باستخدام هذه اللقاحات للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 10 سنوات أو أكثر والذين يواجهون خطرًا أعلى للإصابة بالتهاب السحايا الناجم عن المجموعة المصلية B.

علاج عدوى المكورات السحائية المضادَّات الحيوية التي تُعطى عن طريق الوريد

السوائل عن طريق الوريد

ربَّما الستيرويدات القشرية يجري إدخال المرضى إلى وحدة العناية المركزة عادةً، ويُعطون مُضادات حيوية وسوائل عن طريق الوريد في أقرب وقت ممكن، وذلك قبل معرفة الأطباء بنتائج الاستنبات في المختبر والتي تتعرَّف إلى البكتيريا التي تُسبب العدوى. إذا جرى تأكيد أن السبب هو المكورات السحائية، يقوم الأطباءُ باستبدال المضادات الحيوية بأنواع أخرى أظهرت الاختبارات أنها فعالة جدًا ضد البكتيريا، وعادةً ما تكون السيفترياكسون أو البنسلينويُعطى هذان الدواءان عن طريق الوريد. يمكن إعطاء الستيرويدات القشرية (مثل ديكساميثازون) للأطفال والبالغين الذين يعانون من التهاب السحايا.،حيثُ تساعد هذه الأدوية على الوقاية من الضرر في الدِّماغ.