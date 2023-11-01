داء الشعريات المُبوَّغة sporotrichosis هُوَ عَدوى تنجُم عن نوع من الفطريات يُسمَّى الشعريَّة المُبوَّغة الشَّنكية.

تحدُث العَدوى عندما يدخل الفطر الجسمَ عبرَ جروحٍ وخدوش صغيرة في الجلد.

يُصاب الجلد والعُقَد اللِّمفية المجاورة عادةً، ممَّا يُؤدِّي إلى ظهور كُتلٍ على الجلد وإلى تورُّم العُقد اللمفيَّة،

وفي حالاتٍ نادرةٍ، تُصيب العدوى الرئتين أو المَفاصِل أو أجزاء اخرى من الجسم.

يحتاجُ التَّشخيص إلى استنبات الفطر والتعرُّف إليه في عيِّنةٍ من النسيج المُصاب.

يَجري استخدَام دواء إيتراكونازول لمُعالجة معظم حالات العَدوى، ولكن تحتاج العدوى التي تنطوي على كافة أنحاء الجسم إلى المُعالجة بدواء أمفوتيريسين B.

(انظر أيضًا لمحة عامَّة عن العَدوى الفطرية).

ينمو فطر الشعرية المبوَّغة Sporothrix عادةً على أغصَان الورد وشُجَيرات البَرباريس barberry bushes وطحالب الإسفنجوم sphagnum moss وأشكال اخرى من الفرش العضوي على سطح التربة mulches.على النقيض من العديد من حالات العدوى الفطريَّة الأخرى، فإن الشعرية المبوَّغة لا تُستنشَق وإنما تدخل الجسم عبر جروح صغيرةٍ وخدوشٍ في الجلد،وفي معظم الأحيان، تحدث العدوى عند الأشخاص الذين يعملون في مجال الزراعة، والحدائق، والبستنة، والأخشاب.

يُصيبُ داء الشعريات المُبوَّغة الجلدَ والأوعية اللمفيَّة القريبة بشكلٍ رئيسيٍّ،

وفي حالاتٍ نادرةٍ جدًا، تحدُث عدوى في الرئة من بعد استنشاق الأبوَاغ.

كما أنَّه من النادر جدًا أن تتأثَّر العظام أو المفاصل أو الدِّماغ والحبل الشوكي، وذلك عادةً عندَ المصابين الذين لديهم ضعف في الجهاز المناعيّ، مثل المصابين بالإيدز.

أعراض داء الشعريات المبوغة بالنسبة إلى داء الشعريات المُبوَّغة، تبدأ عدوى في الجلد على إصبَع أو يَد على شكل عُقيدَة صغيرة غير مؤلمة عادةً.تتضخم العُقيدة ببطء وتشكل قرحة مفتوحة. داء الشعريات المُبوَّغة إخفاء التفاصيل يبدأ داء الشعريّات المبوّغة كتحدب صغير يزداد حجمه تدريجيًا وقد يشكل قرحة مفتوحة. جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها www.doctorfungus.org © 2005. داء الشعريات المبوّغة: العقيدات إخفاء التفاصيل يمكن للتحدبات المتشكلة بسبب داء الشعريات المبوّغة أن تتضخم ببطء وتشكل قرحا مفتوحة.وعلى مدى الأيام أو الأسابيع المقبلة، تنتشر العدوى من خلال الأوعية اللمفية للأصابع، أو اليد، أو الذراع إلى العقد اللمفية، فتشكل عقيدات أكثر وقرحات مفتوحة. جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها www.doctorfungus.org © 2005. وعلى مدى الأيام أو الأسابيع التالية، تنتشر العدوى عبر الأَوعِيَة اللِّمفية للإصبع واليد والذراع إلى العُقَد اللِّمفِية، وتُشكِّل المزيد من العقيدات والقَرحات المفتوحة في هذه المناطق.قد يخرج قيح من العُقَد اللِّمفِية عبر الجلد، ويُسبِّبُ فتحة يجري تصريف المادَّة المُصابة عبرها،وحتى هذه المرحلة، يكون الألم خفيفاً أو لا يحدث على الإطلاق،ولا تظهر أعراض أخرى عند الأشخاص عادةً. من النادر أن تكُون العَدوى قاتلةً، داء الشعريات المبوغة إخفاء التفاصيل في حال عدم علاجه، يمكن لداء الشعريات المبوغة أن ينتشر على امتداد الأوعية اللمفية للإصبع، واليد، والذراع، مما يُسبب قرحات جلدية على طول ذلك المسار.في هذه الصورة، أُصيبت القرحات المفتوحة بعدوى بكتيريا أخرى، مما سبب عدوى أكثر انتشاراً في الجلد. جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Dr. Lucille Georg عن طريق مكتبة صور الصحة العامة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. وتُعدُّ الأعراض الأخرى نادرة.قد تُؤدِّي العَدوى في الرئة إلى التهاب الرئة مع ألمٍ خفيفٍ في الصدر وسُعال،وتحدُث عَدوى الرئة عادةً عند الأشخاص الذين يُعانون من اضطرابٍ آخر في الرئة، مثل النُّفاخ الرئويّ emphysema. تُؤدِّي عَدوى المَفاصِل إلى تورُّمٍ وتجعل الحركة مُؤلمةً. من النادر جدًا أن ينتشر داء الشعريات المُبوَّغة في جميع أنحاء الجسم،وتُشكِّلُ مثل هذه العدوى تهديدًا للحياة وهي أكثر شُيوعًا عند من لديهم ضعف في الجهاز المناعيّ.

تشخيص داء الشعريات المبوغة تقييم الطبيب

استنبات عيِّنات من النسيج المُصاب قد تُؤدِّي السِّمَات الخاصَّة للعُقيدَات والقرحات إلى أن يشتبه الطبيبُ بداء الشعريات المُبوَّغة، خُصوصًا عند الأشخاص الذي قد يكونوا تعرضوا إلى الفطريات (على سبيل المثال، من يعملون في البستنة والمزارعين وعمال الحراج). ويجري تأكيد التشخيص عن طريق استنبات الشعريَّة المُبوَّغَة Sporothrix والتعرُّف إليها في عيِّناتٍ من النَّسيج المُصَاب.