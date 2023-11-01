يُصاب مُعظم الأشخاص الذين يستنشقون الأبواغَ بعدوى لا تُسبب أعراضًا،وفي حال حُدوث أعراض، فهِيَ تظهر بعد أشهر إلى سنوات من التعرُّض الأوّلي.

إذا حدثت إصابة بالفُطار نظير الكرواني، فهي تُشبه الالتهاب الرئوي عادةً، حيث تُسبب السعال والحمى وضيق التنفس وصعوبة التنفس، وقد تختفي من تلقاء ذاتها.

قد تنتقل العَدوى من الرئتين إلى أجزاءٍ أخرى من الجسم.

قد تظهر قرحات مؤلمة في الفم (بما في ذلك اللسان، والحلق، واللثة) وعلى الجلد (جلد الوجه غالبًا، وخصوصًا حول الأنف والفم).

وتتورَّم العُقد اللمفيَّة وقد يخرج منها قيح عبر الجلد ولكنها تُسبب ألمًا خفيفاً،وتُعدُّ العُقَد اللِّمفِية في العنق وتحت الذراعين هي الأكثر تعرُّضاً للإصابة بالعَدوى.قَد يتضخَّم الكبد والطحال، ويُسببان ألمًا في البطن.تستمرُّ الأعراض لوقتٍ طويلٍ أحيانًا، ولكن من النادر أن تكون العَدوى قاتلةً.

يُصاب بعض المصابين بالفطار نظير الكرواني باضطرابٍ مُزمنٍ في الرِّئة، مما يُسبِّبُ تندُّبًا (تليُّفًا) وضررًا واسعًا في الرئتين (النُّفاخ الرئوي emphysema).

عندما يُصِيبُ الفطار نظير الكرواني الأشخاص دون الثلاثين من العُمر أو الأشخاص المصابين بعدوى فيروس العَوَز المَناعي البَشَري أو الإيدز، يكون عدوانيًا بشكل أكبر.حيث تنتشر على نطاقٍ واسعٍ وتنطوي على نقيّ العظام وأعضاء أخرى.يُعاني المرضى من الحُمَّى ونقص الوزن،وتتضخَّم العُقَد اللِّمفِية والكبد والطحال، ويُصاب المرضى بفقر الدَّم.