الوَقسُ الرِيكِتسِيّ Rickettsialpox هو أحدُ أمراض الرِيكِتسِيَّات، تسبِّبه الرِّيكِتسِيَّةُ الحَلَمِيَّة الرِّيكِتسِيَّةُ الحَلَمِيَّة ، وينتشر بالقذذ (يرقات السوس) أو حشرات السوس البالغة.

تشتمل أَعرَاضُ المرض، التي تكون خفيفة، على الحمَّى مع قشعريرة وتعرُّق، وصداع، وحساسيَّة للضوء، وآلام في العضلات، وطفح جلدي.

لتشخيص العدوى، يقوم الأطباءُ بفحص عيِّنة من الطفح الجلدي، وإجراء اختبارات للدم أحيانًا.

يُعالجُ الوَقسُ الرِيكِتسِيّ بأحد المضادَّات الحيوية.

الرِيكِتسِيَّات هي نوعٌ من البكتيريا لا يمكن أن تعيشَ إلاَّ داخل خلايا الكائنات الحية الأخرى.والرِيكِتسِيَّات التي تسبِّب داءَ الرِيكِتسِيَّات تعيش في الفئران المنزلية (المضيفة) عادة.

يحدث الوَقسُ الرِيكِتسِيّ rickettsialpox في عددٍ من المناطق في الولايات المتحدة وروسيا وكوريا وأفريقيا.وتنتقل هذه الرِيكِتسِيَّاتُ إلى البشر عندَ لدغهم من قبل القذذ (يرقات السُّوس) أو حشرات السُّوس البالغة.كما قد ينقل السُّوس البكتيريا إلى فئران المنزل أيضًا.

أعراض الوَقس الرِيكِتسِيّ تكون الأَعرَاضُ في الوَقس الرِيكِتسِيّ خفيفة؛حيث تظهر قرحةٌ زرِّية الشكل صغيرة، مغطَّاة بقشرة سوداء (خُشارَة) في موضع اللدغة.وهو يتحوَّل إلى قرحة صغيرة تترك ندبة عندما تشفى. قد تظهر أعراضٌ أخرى في وقت لاحق من المرض.وهي تنطوي على حُمَّى مع قشعريرة وتعرُّق وصداع وانزعاج في العينين عندما يتعرَّضان للضوء، وآلام في العضلات، وطفح جلدي واسع الانتشار.قد تتورّم الغدد اللمفيّة المجاورة.

تشخيص الوَقس الرِيكِتسِيّ تقييم الطبيب

اختبارات الدَّم وخزعة من الطفح

اختبارات الدم تشير الأَعرَاضُ إلى تشخيص الوقس الرِيكِتسِيّ. ولتأكيد التشخيص، يمكن للأطباء إجراء مقايسة مناعيَّة تألّقية باستخدام عَيِّنَة من موضع الطفح الجلدي؛أو قد يستخدمون تقنية تفاعل البوليميراز المتسلسل polymerase chain reaction (PCR) لتمكينهم من اكتشاف البكتيريا بسرعة أكبر. وقد يقُومون بطلب اختبارات للدَّم تكشف الأجسام المُضادَّة للبكتيريا.ولكن، لا يكفي إجراء الاختبار مرّة واحدة.ينبغي تكرارُ الاختبار بعد 1 إلى 3 أسابيع للتحرّي عن الزيادة في مستوى الأجسام المضادة.وبذلك، لا تساعد اختباراتُ الأجسام المضادة الأطباء على تشخيص العدوى فور إصابة شخص ما بالمرض، ولكن يمكن أن تساعد على تأكيد التشخيص لاحقًا.

الوقاية من الوَقس الرِيكِتسِيّ أمَّا الوقايةُ من الوقس الريكتسي فتنطوي على مكافحة الفئران، واستخدام المبيدات لقتل السُّوس. يمكن أن يكونَ جعل البيئة أقلّ جاذبية للفئران؛فعلى سبيل المثال، يمكن للأشخاص إزالة أكوام الخشب وفضلات الأوراق والقمامة وإزالة الأعشاب الطويلة والفرشاة حولَ المنازل؛حيث يمكن للفئران أن تختبئ وتعشش في مثل هذه الأماكن.وينبغي سدُّ الثقوب والفتحات الأخرى التي تستطيع الفئران دخولَها إلى المنازل.يجب تخزينُ جميع الأطعمة في حاويات مقاومة للفئران.