التيفوسُ الفأريَّة (المتوطِّنة)

التيفوس الفأرية murine typhus هي أحد أمراض الرِيكِتسِيَّات، تسبِّبها الرِّيكِتسِيَّةُ التِّيفِيَّة و الرِّيكِتسِيَّةُ الهِرِّيَّة وتنتشر عن طريق براغيث الجرذان.

يعاني المصابين بالتيفوس الفأرية من قشعريرة وحمّى وصداع، يتبعها بعد بضعة أيام طفحٌ جلدي.

ولتشخيص العدوى، يقوم الأطباء بفحص عيِّنة من الطفح الجلدي، وإجراء اختبارات للدم أحيانًا.

تجري معالجة التيفُوس الفأرية بمُضادّ حيويّ.

الرِيكِتسِيَّات rickettsiae هي نوعٌ من البكتيريا لا يمكن أن تعيشَ إلّا داخل خلايا الكائنات الحية الأخرى (انظر أيضًا لمحة عامة عن عَدوَى الريكتسيَّات).تعني الفأريَّة هنا كلاًّ من الفئران والجُرذان.وهكذا، فإن الرِيكِتسِيَّات التي تسبِّب التيفُوس الفأرية تعيش بشكل رئيسي في الفئران والجُرذان (الحَيوانات المضيفَة).

تحدث التيفُوسُ الفأرية في جميع أنحاء العالم، مع أنّ الكثيرَ من الأشخاص لا يُصَابون.تنتقل العدوى إلى البشر عن طريق براغيث الجُرذان، وربَّما براغيث القطط.

في الولايات المتحدة، تحدث معظمُ حالات التيفوس الفأرية في مناطق الضواحي في هاواي وتكساس وكاليفورنيا.وفي هذه الولايات، تعيش الرِيكِتسِيَّات في الأبوصومات opossums والقطط غالبًا.

أعراض التيفوس الفأرية تظهر الأَعرَاضُ في التيفُوس الفأرية أو تبدأ بعدَ نَحو 6-18 يومًا من دخول البكتيريا إلى الجسم؛حيث يشكو المرضى من قشعريرة وحمَّى وصُداع؛وتستمرُّ الحمَّى نَحو 12 يومًا.وقد يظهر طفحٌ جلدي بعدَ أيَّام قليلة أخرى الأَعرَاض الأخرى.في البداية، لا يحدث الطفحُ إلاَّ في أماكن قليلة على الجذع، ثم ينتشر إلى الأطراف. ونادرًا ما تسبِّبَ التيفُوس الفأرية الموت، ولكنَّه يكون أكثرَ احتمالًا لدى كبار السنّ.

تشخيص التيفوس الفأرية تقييم الطبيب

اختبارات الدَّم وخزعة من الطفح

اختبارات الدم تشير الأَعرَاضُ الى تشخيص التيفُوس الفأرية. ولتأكيد التَّشخيص، قد يطلب الأطباءُ إجراء مقايسة مناعيَّة تألّقية، والتي حيث تستخدم عَيِّنَة مأخوذة من موضع الطفح الجلدي ( خزعة)؛أو قد يستخدمون الجهاز الهضمي تقنية تفاعل البوليميراز المتسلسل polymerase chain reaction (PCR) لتمكينهم من اكتشاف البكتيريا بسرعة أكبر. كما قد يقُوم الأطباءُ بطلب اختبارات للدَّم تكشف الأجسام المُضادَّة للبكتيريا.ولكنَّ إجراءَ الاختبار لمرة واحدة فقط ليس كافيًا،حيث ينبغي تكرار الاختبار بعدَ 1 إلى 3 أسابيع للتحرّي عن الزيادة في مستوى الأجسام المضادة.وبذلك، لا تساعد اختباراتُ الأجسام المضادة الأطباء في تشخيص العدوى فور إصابة الشخص بالمرض، ولكن يمكن أن تساعد على تأكيد التشخيص لاحقًا.

الوقاية من التيفوس الفأرية لا يوجد لقاحٌ يمنع الإصابة بالتيفوس الفأرية. وتنطوي الوقايةُ منها على تدابير للحدِّ من التعرّض لبراغيث الجرذان. إبعاد القوارض والحيوانات الأخرى عن المنزل ومكان العمل والمناطق الترفيهية - على سبيل المثال، عن طريق إزالة الأشواك وأكوام الصخور والخردة وأكوام الحطب ومصادر الطعام (وخاصّة أغذية الحيوانات الأليفة)

ارتداء القفازات عندَ التعامل مع الحيوانات المريضة أو الميتة