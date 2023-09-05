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عدوى الدودَة المثقوبَة في الأمعاء

حسبChelsea Marie, PhD, University of Virginia;
William A. Petri, Jr, MD, PhD, University of Virginia School of Medicine
تمت مراجعته صفر 1445

تسبِّب أنواعٌ معينة من الدِّيدان المَثقوبَة عدوى في الأمعاء.

    الدِّيدانُ المَثقوبَة flukes هي ديدان مُسطَّحة طُّفَيليَّة.هناك عدَّةُ أنواع من الدودَة المَثقوبَة.وتميل الأنواعُ المختلفة إلى إصابة أجزاء مختلفة من الجسم بالعدوى.تشتمل الدِّيدان المَثقوبَة التي تصيب الأمعاء على ما يأتي:

    • المُتَوارِقَة البوسكِيَّة Fasciolopsis buski التي تسبِّب داءَ المُتَوارِقات fasciolopsiasis

    • الخَيفانَة الخَيفاء Heterophyes heterophyes التي تسبِّب داءَ الخَيفانَات heterophyiasis

    (انظر أيضًا لمحة عامة عن العدوى الطفيلية).

    عادةً ما تحدث عدوى المثقوبة المعوية في مصر، والشرق الأوسط، وأجزاء من آسيا وشبه القارة الهندية.

    تعدُّ دورة حياة الدِّيدان المَثقوبَة معقَّدة.يُصاب البشرُ بعدوى الدودَة المثقوبَة المعويَّة عندما يشربون المياه الملوثة أو يتناولون النباتات المائية (مثل كستناء الماء) أو أسماك المياه العذبة أو النيِّئة، غير المطبوخة جيدًا او المملحة والتي تحتوي على كيسات يرقات الدودَة المثقوبَة.

    لا تسبِّب عَدوَى الدُّودَة المثقوبَة المعويَّة أيَّ أعراض أو تؤدي إلى خفيفة عادة.ولكن إذا كانت العدوى شديدة، قد يعاني المَرضَى من آلام البطن والإسهال والحمَّى.كما تمنع الدِّيدانُ المثقوبة امتصاصَ الأطعمة بشكلٍ طبيعي أحيَانًا (يسمَّى ذلك سوء الامتصاص) أو تسدّ الأمعاء.

    يشخِّص الأطباءُ عدوى المثقوبة المعوية عندما يرون البيوض، أو الدِّيدان المثقوبة البالغة في بعض الأحيان، في براز الشخص.

    تُعالَج حالاتُ العدوى هذه عن طريق دواء برازيكوانتيل.

    (انظر أيضًا مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) لمعلومات عن التهاب النخاع الرخو الحاد).

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    محفوظة لشركة© 2025محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.