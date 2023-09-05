عدوى الدودَة المثقوبَة في الأمعاء

تسبِّب أنواعٌ معينة من الدِّيدان المَثقوبَة عدوى في الأمعاء.

الدِّيدانُ المَثقوبَة flukes هي ديدان مُسطَّحة طُّفَيليَّة.هناك عدَّةُ أنواع من الدودَة المَثقوبَة.وتميل الأنواعُ المختلفة إلى إصابة أجزاء مختلفة من الجسم بالعدوى.تشتمل الدِّيدان المَثقوبَة التي تصيب الأمعاء على ما يأتي:

المُتَوارِقَة البوسكِيَّة Fasciolopsis buski التي تسبِّب داءَ المُتَوارِقات fasciolopsiasis

الخَيفانَة الخَيفاء Heterophyes heterophyes التي تسبِّب داءَ الخَيفانَات heterophyiasis

(انظر أيضًا لمحة عامة عن العدوى الطفيلية).

عادةً ما تحدث عدوى المثقوبة المعوية في مصر، والشرق الأوسط، وأجزاء من آسيا وشبه القارة الهندية.

تعدُّ دورة حياة الدِّيدان المَثقوبَة معقَّدة.يُصاب البشرُ بعدوى الدودَة المثقوبَة المعويَّة عندما يشربون المياه الملوثة أو يتناولون النباتات المائية (مثل كستناء الماء) أو أسماك المياه العذبة أو النيِّئة، غير المطبوخة جيدًا او المملحة والتي تحتوي على كيسات يرقات الدودَة المثقوبَة.

دورة حياة المتوارقة البوسكية الصورة مصدر الصورة: مكتبة الصور الخاصة بمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

دورة حياة الخيفانة الخيفاء الصورة مصدر الصورة: مكتبة الصور الخاصة بمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

لا تسبِّب عَدوَى الدُّودَة المثقوبَة المعويَّة أيَّ أعراض أو تؤدي إلى خفيفة عادة.ولكن إذا كانت العدوى شديدة، قد يعاني المَرضَى من آلام البطن والإسهال والحمَّى.كما تمنع الدِّيدانُ المثقوبة امتصاصَ الأطعمة بشكلٍ طبيعي أحيَانًا (يسمَّى ذلك سوء الامتصاص) أو تسدّ الأمعاء.

يشخِّص الأطباءُ عدوى المثقوبة المعوية عندما يرون البيوض، أو الدِّيدان المثقوبة البالغة في بعض الأحيان، في براز الشخص.

تُعالَج حالاتُ العدوى هذه عن طريق دواء برازيكوانتيل.

(انظر أيضًا مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) لمعلومات عن التهاب النخاع الرخو الحاد).