لمحة عامة عن حالات الحُمَّى النَّزفيَّة

حالات الحُمَّى النَّزفيَّة hemorrhagic fevers هي حالات عدوى فيروسية خطيرة تتميز بالنزف.

يمكن أن تنجم حالات الحُمَّى النَّزفية عن العدوى بالكثير من أنواع الفيروسات المختلفة.

ووفقًا لنوع الفيروس، يمكن أن تنتشر حالات العدوى هذه من خلال لمس الجلد أو سوائل جسم الشخص المصاب بالعدوى أو لمس براز أو بول القوارض المُصابة بالعدوى أو من خلال لسع الحشرات أو عند تناول الطعام المُلوَّث.

قد تنطوي الأعراض على الحمى وأوجاع الجسم والعضلات والصداع والقيء، فضلاً عن النَّزف من الفم أو الأنف أو الأعضاء الداخلية.

ولتأكيد التشخيص، يقومُ الأطباءُ بإجراء اختبارات الدَّم أو يفحصون في بعض الأحيان الأنسجة المصابة بالعدوى تحت المجهر.

تنطوي المعالجة على إعطاء السوائل وغيرها من المُعالجَات للحفاظ على وظائف الجسم.

تكون الأدوية المُضادَّة للفيروسات فعَّالةً ضد بعض فيروسات حُمَّى النَّزف، ولكن ليس ضدَّها جميعًا.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن عدوى الفيروسة المنقولة بالمفصليَّات Arbovirus والفيروس الرَّملي Arenavirus والفيروس الخيطي Filovirus.)

يمكن لعدة مجموعات من الفيروسات أن تتسبَّبَ في حدوث حُمَّى وأعراضٍ أخرى متزامنة مع حدوث نزفٍ شديد (حُمَّى نزفيَّة).

الفيروسات التي ترتبط بالحمى النزفية غالبًا هي:

الفيروسات الخيطيَّة Filoviruses، مثل فيروسات إيبولا وماربورغ, التي توجد بشكلٍ رئيسي في أجزاء من وسط وغرب إفريقيا

الفيروسات الرَّمليَّة Arenaviruses، مثل فيروس حمى لاسا Junin virus في غربي أفريقيا وفيروس جونين Junin virus في أمريكا الجنوبية

يحدث النَّزف، لأن الفيروسات تؤدي إلى حدوث تسرُّبٍ من الأوعية الدَّمويَّة.تؤدي حالات العدوى هذه إلى الوفاة على الأغلب.

يمكن أن تُسبِّبَ الكثير من الفيروسات الأخرى، بما في ذلك بعض الفيروسات الرمليَّة الأمريكيَّة الجنوبية وحمَّى الضنك وفيروس هانتا وفيروس الحُمَّى الصفراء، أعراضًا نزفيَّة.

وتكون بعضُ هذه الفيروسات موجودة بشكلٍ طبيعي عند الحيوانات.وينتشر بعضها من خلال لسعة القراد أو البعوض.