حمَّى لاسا وحالات الحُمَّى النَّزفِيَّة الجَنُوب-أَمريكِيَّة

تبدأ أعراض حمَّى لاسا وحالات حالات الحُمَّى النَّزفِيَّة الجَنُوب-أَمريكِيَّة بعد 5-16 يومًا من التقاط الأشخاص للفيروس عادةً.وتؤدِّي حالات العدوى هذه إلى حدوث حُمَّى وشعور عام بالمرض (توعُّك) وضُعف وأوجاع منتشرة في الجسم وإسهال وقيء.وفي غضون 4-5 أيام، قد يحدُث ألمٌ في الصدر والتهابٌ في الحلق وسعالٌ وقيء.تكون حوالى 80٪ من حالات حُمَّى لاسا خفيفة ولا يَجرِي تشخيصها غالبًا،إلَّا أنَّ الأَعرَاض تكون شديدة عند نَحو 20٪ من الأشخاص.

إذا كانت حمى لاسا شديدةً، فقد تتسبَّب في تورم الوجه والرقبة، وتراكم السوائل في الرئتين، والنزف من الفم، أو الأنف، أو المهبل، أو الجهاز الهضمي، وانخفاض ضغط الدَّم (انظر منظمة الصحة العالمية: حمى لاسا).يُعاني حوالى 20 إلى 30٪ من المصابين بحُمَّى لاسا من فقدان السمع لديهم.وقد يكون هذا الفقدان دائمًا.

يكون النَّزف من الفم والأنف والمعدة والسبيل الهضمي شائعًا عند الأشخاص المصابين بإحدى حالات الحُمَّى النَّزفِيَّة الجَنُوب-أَمريكِيَّة.ويكون النَّزف الواضح أقلَّ شيوعًا عند الأشخاص المصابين بحمَّى لاسا؛إلَّا أنَّه يحدث نزفٌ في بعض الأحيان من الجروح الثاقبة أو اللثة أو الأنف وتحت الجلد (يظهر كبقع أرجوانية صغيرة).عندما تحدث الوفاة، فإنَّها تنجم عادةً عن حدوث صدمة بسبب التسرُّب الكبير للسوائل من الأوعية الدَّمويَّة.

يتعافى المريض أو يتوفَّى بعد 7-31 يومًا من بدء ظهور الأعراض عادةً.يُتوفى ما يقرب من 15 إلى 20% من الأشخاص الذين يدخلون المستشفى بسبب حمى لاسا الشديدة بسبب المرض (مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها [CDC]: أعراض وعلامات حمى لاسا).

يكون المرض شديداً خلال فترة الحمل، وخاصة في الثلث الثالث من الحمل.يموت الجنين لدى معظم النساء الحوامل المصابات بالعدوى (مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها [CDC]: أعراض وعلامات حمى لاسا).