السُّعال الديكي (الشَّاهوق) Pertussis

السُّعال الديكي pertussis هو عدوى شديدة العدوى تسببها بكتيريا سالبة الغرام هي البُورْدِيتِيلَة الشاهوقية Bordetella pertussis، ممَّا يؤدِّي إلى نوبات من السعال الذي يُفضي إلى تنفس عميق وعالي النبرة ومديد (يُشبه صياح الديكة).

يُصيب السعال الديكي الأطفال والمراهقين عادةً.

تكون الأعراضُ خفيفة في البداية، ثم تصبح شديدة، ثم تتعافى تدريجيًا.

ويستند التَّشخيصُ إلى السمات المميزة للسعال، وفحص المخاط في الأنف والحنجرة.

يتعافى معظمُ الأطفال المصابين بالسعال الديكي ببطء، ولكن بشكل كامل.

يساعد التطعيمُ على الوقاية من هذه العدوى.

يَجرِي نقلُ الأطفال المرضى إلى المستشفى وإعطاء المضادَّات الحيوية للقضاء على العدوى عادة.

(انظر أيضًا لمحة عامّة عن البكتيريا).

تراجعت معدلاتُ الإصابة بالسعال الديكي في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن كان متفشيًا في أوقات سابقة، إلا أنه لم يجرِ القضاء عليه بشكل نهائي بعد.في سنة 2019 ، كان هناك أكثر من 18,600 حالة من حالات السعال الديكي في الولايات المتحدة.تحدث أوبئة موضعية بين الأشخاص غير المُلقحين تجاه المرض بمعدّل مرة كل 3 إلى 5 سنوات.

لا يزال السعالُ الديكي مشكلة رئيسية في جميع مناطق العالم التي لا تتوفر اللقاحات فيها بشكل كافٍ.

ويزداد انتشاره على الرغم من إمكانية الوقاية منه عن طريق اللقاح.ولعل هذه الزيادة ناجمة عن:

تراجع المناعة ضد المرض مع مرور الوقت عندَ الأشخاص الذين جَرَى تطعيمهم

رفض بعض الآباء السماح بتلقيح أطفالهم (انظرمخاوف التطعيم في مرحلة الطفولة)

قبلَ استخدام اللقاحات على نطاق واسع، كان السعال الديكي مرضًا عند الأطفال الصغار.والآن، قد يُصاب الناسُ بالسعال الديكي في أي عمر.وتحدث أكثر من نصف الحالات لدى المراهقين والبالغين.تزداد خطورةُ السعال الديكي عند الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن سنتين، وتحدث جميع الوَفَيات تقريبًا عند الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة.تنجم معظمُ حالات الوفاة عن الالتهاب الرئوي والمُضَاعَفات التي تصيب الدماغ. كما يكون السعال الديكي خطيرًا عندما يُصيب كبار السن أيضًا.

لا تؤدي الإصابة بهجمة واحدة من السعال الديكي إلىمنح مناعة كاملة مدى الحياة ضد المرض، إلا أن الهجمة الثانية، في حال حدوثها، تكون خفيفة وقد لا تُشخص دائمًا على أنها حالة سعال ديكي.وفي الحقيقة، فإن بعضَ البالغين الذين يعانون من "التهاب رئوي سامح بالحركة walking pneumonia" يكونون في الحقيقة مصابين بالسعال الديكي.

ينشر الشخص المصاب بالسعال الديكي البكتيريا المُسببة للمرض في الهواء مع رذاذ السعال.ويمكن لأي شخص قريب منه يستنشق هذه القطرات أن يُصابَ بالعدوى. غالبًا ما لا يكون السعالُ الديكي مُعديًا بعدَ الأسبوع الثالث من العدوى.

أعراض السعال الديكي يبدأ المرضُ بعد أسبوع أو أسبوعين من التقاط العدوى.ويستمرّ بين 6-10 أسابيع، ويتفاقم من خلال ثلاث مراحل: أعراض خفيفة مشابهة لأعراض الزكام

نوبات من السعال الشديد

شفاء تدريجي تتضمن الأعراضُ المشابهة للزكام كلًا من العطاس، وسيلان الأنف، ونَقص الشَّهية، والفتور، والسعال الشديد في الليل، والشعور العام بالتوعك.قد يكون يُصبح صوتُ المريض أجشّ، ونادرًا ما يُصاب بالحمى. تحدث نوبات السعال بعدَ 10 الى 14 يومًا.تتكون نوبة السعال من 5 سعلات متتابعة قوية وسريعة، وغالبًا ما يتبعها شهقة ديكية (صوت شهيق طويل وعالي النبرة وعميق).يقتصر ظهورُ الأعراض النموذجيَّة على حَوالى 50% من الأشخاص المصابين بالسعال الديكي.قد يكون الأطفال الملقحون أقلَّ ميلًا للإصابة بمرض الشاهوق (السعال الديكي).يعود التنفُّس إلى طبيعته بعد النوبة، ثم تبدأ نوبة سعال أخرى بعد فترة وجيزة. يُنتج السعال كميات كبيرة من المخاط السميك عادةً (غالبًا ما يبتلعها الرّضع والأطفال، أو يُنظر إليها على أنها فقاعات كبيرة من الأنف). في الأطفال الأصغر سنًا، غالبًا ما يتقيأ الطفل بعد نوبة طويلة من السعال.أما عند الأطفال الرضع، فقد تكون انقطاعات التنفس، وأحيانًا تحول لون الجلد إلى الأزرق، أكثر شيوعًا من الشهيق الديكي. الصوت السعال الديكي من دون الديكة الصوت السعال الديكي يعاني حوالى ربع الأطفال المصابين من الالتهاب الرئوي، ممَّا يؤدِّي إلى صعوبة في التنفُّس.كثيرًا ما يُصاب المرضى بعدوى في الأذن (التهاب الأذن الوسطى).يمكن في حالات نادرة أن يؤثر السعالُ الديكي في أدمغة الأطفال الرضع.وقد يُسبب النزف، أو التورم، أو الالتهاب في الدماغ اختِلاجَات، وتخليطًا ذهنِيًا، وتضررًا في الدماغ، وإعاقة ذهنية.تكون الاختِلاجَات شائعة بين الأطفال الرضع، ولكنها تكون نادرة عند الأطفال الأكبر سنًّا. بعدَ أربعة أسابيع، تهدأ نوبات السعال تدريجيًا، إلا أن الأطفال يستمرون في الشكوى من نوبات السعال. يتعافى معظمُ الأطفال الذين يعانون من السعال الديكي بشكل كامل، على الرغم من بطء الشفاء.يموت القليل من الأطفال المصابين الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة.

تشخيص السعال الديكي الزرع المخبري لعَيِّنَة من المخاط

اختبارات أخرى على عَيِّنَة المخاط في بعض الأحيان قد يشتبه الطبيبُ بالسعال الديكي بناءً على أعراضه النموذجية أو الأعراض الأخرى.يتأكد التَّشخيصُ من خلال نتائج الزرع المخبري لعَيِّنَة من المخاط مأخوذة من الجزء الخلفي من الأنف أو الحلق.عادةً ما تكون نتائج الزرع المخبري إيجابية عند المصابين بالسعال الديكي في المرحلتين الأولى والثانية، إلا أنّها غالبًا ما تكون سلبية في المرحلة الثالثة من المرض.قد تستغرق نتائج اختبار الزرع ما يصل إلى 7 أيام. يُعدُّ اختبارُ تفاعل البوليميراز المتسلسل للبوليميراز، الذي يُجرى على عينات من الأنف أو الحلق، الاختبارَ الأكثر فائدة.يزيد هذا الاختبار من كمية الحمض النووي للبكتيريا، وبذلك يجعل من السهل التعرف إلى البكتيريا بشكل أسرع.

الوِقايةُ من السعال الديكي التطعيم يجري تلقيحُ الأطفال بشكل روتيني ضد السعال الديكي.عادةً ما يجري دمج لقاح السعال الديكي (P) مع لقاحي الخناق (D) والكزاز (Ta)، ويُسمى DTaP.يُعطى لقاح DTaP في أعمار 2، و 4، و 6 أشهر، وفي عمر 15 إلى 18 شهرًا، وفي عمر 4 إلى 6 سنوات ( انظر الشكل: جداول تطعيم مرحلة الطفولة).تميل المناعة من اللقاح إلى التراجع خلال فترةٍ تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات بعد إعطاء آخر جرعة، لذلك يُنصح بتناول جرعة معززة من لقاح Tdap (الكزاز-الخناق-الشاهوق) في عمر 11-12 سنة (انظر لقاح الخناق-الكزاز-السعال الديكي). بعد التعرض للسعال الديكي تُعطى المضادَّاتُ الحيوية لمجموعات مُعيَّنة من الأشخاص بعدَ تعرضهم لشخص مصاب بالسعال الديكي، سواء جرى تطعيمهم أم لا.تُعطى هذه المضادَّات الحيوية (تسمى المضادَّات الحيوية بعد التعرض) في غضون 21 يومًا من حدوث السعال لأول مرة عندَ المصاب بالسعال الديكي للفئات التالية: المخالطون في المنزل (الأشخاص الذين يعيشون في نفس الوحدة السكنية) لشخص مصاب بالسعال الديكي كما تُعطى المضاداتُ الحيوية في غضون 21 يومًا لبعض الأشخاص الآخرين من ذوي الخطر المرتفع بعد التعرض لشخص مصاب بالسعال الديكي: الأطفال الذين لم يتجاوزوا 12 شهرًا من العمر

النساء في الثلث الثالث من الحمل

جميع الأشخاص الذين يعانون من حالات صحّية قد تتفاقم بسبب السعال الديكي (مثل الربو المتوسط إلى الشديد، أو داء الرئة المزمن ، أو الاضطرابات التي تضعف الجهاز المناعي)

الأشخاص الذين لديهم اتصال وثيق مع الرضع الذين تقلّ أعمارهم عن 12 شهرًا أو النساء الحوامل أو الأشخاص الذين يعانون من حالات قد تؤدي إلى مرض شديد أو مضاعفات إذا أُصيبوا بالعدوى

جميع الأشخاص في المواقع التي تشمل الرضع الذين تقل أعمارهم عن 12 شهرًا أو النساء في الثلث الثالث من الحمل (كما يحدث في مراكز رعاية الأطفال وأجنحة الولادة ووحدات الرعاية المركزة لحديثي الولادة) يُعطى المضادُ الحيوي الإيريثروميسين (وأحيانًا كلاريثروميسين أو أزيثروميسين) كإجراء وقائي.يُفضل استعمال أزيثروميسين عند الرُّضَّع الذين تقل أعمارهم عن شهرٍ واحد. إذا كان الأطفالُ الذين تقل أعمارهم عن 7 سنوات قد تلقوا أقل من 4 جرعات من اللقاح، ولديهم مخالطة وثيقة لمريض مصاب بالسعال الديكي، فينبغي تلقيحهم إيضًا.

علاج السعال الديكي التنويم في المستشفى والعزل بالنسبة للأطفال الرضع المُصابين بحالات شديدة

المضادَّات الحيوية عادة ما يَجرِي نقلُ الأطفال المصابين بحالات شديدة من السعال الديكي إلى المستشفى، وذلك لأن تنفسهم قد يصبح صعبًا لدرجة تتطلب استخدام أجهزة التنفس الاصطناعي من خلال أنبوب يُوضَع في الرغامى.قد يحتاج بعضُ الأطفال إلى شفط المخاط من الحلق.وقد يحتاج آخرون إلى كمية إضافية من الأكسجين والسوائل عن طريق الوريد.عادة ما يَجرِي عزل الأطفال الرضع المصابين بالسعال الديكي لمنع انتقال العدوى عن طريق رذاذ السعال، وذلك حتى يمضي خمسة أيام على البدء بإعطاء المضادَّات الحيوية.وبما أن أي إزعاج قد يُحفز نوبة السعال، فينبغي وضع الأطفال في غرفة مظلمة وهادئة، وتجنّب إزعاجهم بقدر الإمكان. يُعالج الأطفال الأكبر سنا بالمضادَّات الحيوية في المنزل.يجب عزل الأطفال الذين يعالجون في المنزل لمدة 4 أسابيع على الأقل بعد بدء الأَعرَاض وحتى التعافي. قد يكون من غير المجدي إعطاء أدوية السعال، ولا تعطى عادة. عادة ما يستخدم المضاد الحيوي إريثرومايسين أو أزيثروميسين، عن طريق الفم، للقضاء على البكتيريا المسببة للسعال الديكي. كما تستخدم المضادَّات الحيوية أيضًا لعلاج حالات العدوى المصاحبة للسعال الديكي، مثل الالتهاب الرئوي وعدوى الأذن.