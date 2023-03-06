متلازمة الصدمة التسمّمية

تعتمد أعراضُ ومآل الصدمة التسممية بشدة على ما إذا كانت العدوى ناجمة عن المكورات العقدية أو المكورات العنقودية.

وفي كلا النوعين من العدوى، تظهر الأعراض وتتفاقم بشكل مفاجئ على مدى بضعة أيام.ينخفض الضغط إلى مستويات خطيرة، وتتعطل وظائف عدة أعضاء (مثل الكبد أو الكلى) أو تتوقف عن العمل (يُسمى ذلك بفشل العضو).قد يعاني الشخص من ارتفاع درجة حرارة، والتهاب واحمرار حلق، واحمرار عينين، وإسهال، وألم عضلي.وقد يشتكي بعضُ المرضى من الهذيان.ويمكن أن يعاني المريض من طفح جلدي يشبه حروق الشمس التي تغطي كامل الجسم، بما في ذلك راحتي القدمين والكفين.قد تبدو البشرة شاحبة في بعض الأحيان.يتراكم السَّائل في النُّسُج، ممَّا يُؤدِّي إلى التورُّم (وذمة).لا يتخثر الدم بشكل طبيعي، مما يزيد من خطر وشدة النزف.

في حالة الصدمة السمية بالمكورات العقدية، إذا كان هناك جرح، فإنه يكون مؤلمًا.قد تحدث الغنغرينة حول الجرح.تكون هذه المتلازمة أكثر ميلاً للتسبُّب بالحمَّى والشعور العام بالتوعُّك والألم الشديد في موضع العدوى.من الشائع حدوثُ صعوبة في التنفس ناجمة عن فشل تنفسي (متلازمة الضائقة التنفسية الحادة).وحتى مع العلاج، يتوفى حوالى 20-60% من الأشخاص.

تكون متلازمة الصدمة التسممية بالمكورات العنقودية أقل خطورةً عادةً.ويموت أقلّ من 3% من الأشخاص.يكون تقشر البشرة، وخاصة على راحتي الكفين والقدمين، أكثر شيوعًا.يبدأ الجلد في التقشّر عادةً بعد 3 إلى 7 أيام من بدء الأعراض.وفي حال نجاة الشخص، فإن التعافي غالبًا ما يكون كاملًا.

في حال كانت الإصابة ناجمة عن دحسة مهبلية tampon ملوثة بالمكورات العنقودية، فإن المتلازمة قد تنكس، ويكون ذلك في غضون 4 أشهر من العوارض الأولى عادةً.تنكس المتلازمة أكثر من مرة في حالات نادرة.وتميل كل نوبة لأن تكون أخف من سابقتها.وللتقليل من خطر النكس، ينبغي على النساء اللواتي أصبن بالمتلازمة تجنب استخدام الدحسات المهبلية أو الحجاب المانع للحمل diaphragms.