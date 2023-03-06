داءُ النوكارديات

داءُ النُّوكارْدِيَّات هو عدوى (عادة في الرئتين) تنجم عن بكتيريا إيجابية الغرام هي النُّوكارْدِيَّة Nocardia.

يمكن أن تصيب بكتيريا النُّوكارْدِيَّة Nocardia الرئتين بالعدوى عند استنشاقها، كما يمكن أن تصيب الجلد عندما تدخل إليه من خلال شقّ أو أو جرح أو كشط.

تعتمد الأَعرَاضُ على ما إذا كانت الجراثيم تصيب الرئتين بالعدوى (عادة ما تسبب السعال والحمى والقشعريرة وألم الصدر والضعف وفقدان الشهية) أو الجلد (الخراجات التي قد تصب على سطح الجلد).

ولكن للتعرُّف إلى داء النُّوكارْدِيَّات ومن ثمَّ تأكيد التشخيص، قد يقوم الأطباءُ بتفحُّص عيِّنات الدَّم أو البلغَم او القيح أو نسيج آخر مُصاب تحت المجهر او يُرسلونها إلى المختبر لاستنباتها،

تُعالج هذه العدوى باستخدام واحد أو أكثر من المضادَّات الحيوية.

(انظر أيضًا لمحة عن الجراثيم).

هناك العديد من أنواع النُّوكارْدِيَّة Nocardia يمكن أن تسبِّب العدوى في البشر؛النُّوكارْدِيَّةُ النَّجْمِيَّة Nocardia asteroides تُسبّب عادةً عدوى في الرئة وفي أنحاء أخرى من الجسم.وهناك نوع آخر يُسبِّبُ حالات عدوى جلديَّة عادةً، خُصوصًا عند الأشخاص الذين يعيشون في المناخات المداريَّة.

يُصاب الأشخاصُ بالعدوى عندما

يستنشقون الغبار الذي يحتوي على النُّوكارْدِيَّة Nocardia ، مما يؤدي إلى عدوى الرئة.

تدخل التربة أو الماء الذي يحتوي على الجراثيم إلى الجلد من خلال جرح أو خدش، ممّا يؤدي إلى عدوى الجلد.

لا ينتقل داء النُّوكارْدِيَّات من شخصٍ إلى آخر إلا نادرًا؛

يمكن لبكتيريا النُّوكارْدِيَّة Nocardia أن تنتشر إلى الأنسجة القريبة أو من خلال مجرى الدَّم لتصيب أي عضو.وأكثر ما تصيب الدِّماغ أو القلب أو الكُلَى أو العظم أو العضلاتويمكن أن تتشكل الخراجات في الأعضاء المصابة.

يحدث داء النُّوكارْدِيَّات Nocardiosis في جميع أنحاء العالم وعند الأشخاص من جميع الأعمار.ولكن، يكُون أكثر شُيوعًا عند المسنّين، لاسيَّما الرجال، والأشخاص الذين يُعانون من ضعفٍ في الجهاز المناعيّ،وتزيد الحالات اللاحقة، التي تُضعف الجِهاز المَناعيّ، من خطر الإصابة بالمرض:

يُعد داء النُّوكارْدِيَّات عدوى انتهازية لأنه يحدث عند الأشخاص الذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي؛إلَّا أنَّ حَوالى 20-30٪ من أشخاص هذا الداء لا يكون لديهم اضطراب أو حالة تزيد من خطر الإصابة.

في الولايات المتحدة، تشير الإحصائياتُ إلى أن ما يتراوح بين 500-1000 حالة جديدة من داء النُّوكارْدِيَّات تحدث كل عام.

أعراض داء النوكارديات قد تكون أعراضُ داء النُّوكارْدِيَّات قصيرة الأجل (حادة)، أو تصبح طويلة الأمد (مزمنة). عدوى الرئة إذا أصيبت الرئتان بالعدوى، فإن الأعراض تشتمل عادةً على السعال والحمى والقشعريرة وألم الصدر والضعف وفقدان الشهية ونقص الوزن. عدوى الجِلد وإذا أصيب الجلد بالعدوى، فغالبًا ما تتشكل خراجات في الجلد أو الأنسجة تحت الجلد.قد يكون الجلدُ المصاب قاسيًا وأحمرَ ودافئًا ومؤلمًا عند لمسه.ويمكن أن تتشكل كتلة تحتوي على القيح، وتنتشر تحت الجلد أو عبر الأوعية اللمفية.كما قد تتشكَّل قنوات بين الكتلة والجلد، ويمكن أن يجري تصريف القيح عبرها إلى سطح الجلد. عدوى الدماغ فيما يصل إلى نصف الأشخاص المصابين بداء النُّوكارْدِيَّات، تنتشر العدوى إلى الدماغ، ممَّا يؤدي إلى تشكُّل تجمُّع للقيح (خُراج).ويُسبّب الخراج الدماغي صداعًا شديدًا وأعراضًا مثل الضعف والتَّخليط الذهنِي والاختلاجات.

تشخيصُ داء النوكارديات الفحص تحت المجهر أو الزرع يقوم الأطباءُ بتشخيص العَدوى عن طريق كشف بكتيريا النُّوكارْدِيَّة Nocardia تحت المجهر في عَيِّنَة من الأنسجة المصابة.أو تؤخذ عينة من النسيج المصاب، وتُرسَل إلى المختبر بهدف زراعة البكتيريا Nocardia والتعرّف إليها، إن كانت موجودة.يحدّد الأطباء موضع النسيج المصاب خلال الفَحص السَّريري، أو بالتصوير الشعاعي أو غيره من اختبارات التصوير. إذا جَرَى التعرّفُ إلى بكتيريا النُّوكارْدِيَّة Nocardia، تكون الخطوة التالية هي اختبار حساسيتها للمضادَّات الحيوية، وذلك بهدف اختيار العلاج الأنسب (تسمّى هذه العملية اختبار الحساسية).

علاج داء النوكارديات المضادَّات الحيوية يُعالج داء النُّوكارْدِيَّات بمُضادّ حيويٍّ أو أكثر لفترة طويلة.وغالبًا ما يُستخدَم تريميثوبريم / سلفاميثوكسازولأمّا الأشخاص الذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي، أو الذين انتشر المرض إلى مواقع أخرى في الجسم، فهم يحتاجون إلى تناول مضاد حيوي آخر.يبدأ العلاج قبلَ حصول الأطباء على نتائج الاختبار.ويتمُّ تعديل جرعة المضادات الحيوية بعد ذلك بناءً على نتائج اختبارات الحساسية للدواء. ينبغي عادةً فتح الخراجات وتصريفها وإزالة الأنسجة المتموتة جراحيًا.