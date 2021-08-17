عند حدوث حادثة معينة قبل حادثة أخرى بشكل مباشر، فإن الإنسان يربط بشكل طبيعي بينهما، بحيث يفترض أن الأولى هي سبب الثانية.على سبيل المثال، إذا قام شخص بالضغط على زر ما على الجدار ثم انفتح باب مصعد مجاور لذلك الزر، فسوف يفترض الشخص بصورة عفوية بأن ذلك الزر يتحكم بباب المصعد.تُعد القدرة على استنتاج مثل تلك العلاقات جزءًا رئيسيًا من الذكاء البشري، ووسيلة لفهم معظم العالم من حولنا.ولكن، كثيرًا ما يفترض البشر وجود ارتباطات سببية، في حين أنها غير موجودة.ومثال ذلك، أن يقوم رياضي بارتداء حذاء "الحظ" وأن يفوز بعدها بسباق أو لعبة كبيرة، أو أن يُصرّ طالب مدرسة على استخدام نفس القلم في كل اختبار كتابي اعتقادًا منه بأنه "قلم الحظ".

وإن طريقة التفكير هذه كانت هي نفسها السبب في الاعتقاد بجدوى بعض المعالجات الطبية غير الفعالة.على سبيل المثال، إذا قام طبيب أو كاهن بسحب حوالى نصف لتر من الدم من شخص مُصاب بالحمى، أو قرأ تعويذةً أو عباراتٍ مُعينةً عليه، ثم تعافى الشخص، فسوف يفترض الشخص بصورة تلقائية بأن ممارسات الطبيب تلك كانت هي السبب في تعافي الحمى.وبالنسبة للشخص الذي يسعى لاهثًا وراء تسكين أعراضه، فإن تحسن تلك الأعراض هو الدليل الوحيد المطلوب لإثبات تلك العلاقة السببية.ولكن هذه العلاقة الظاهرية بين السبب والنتيجة الملاحَظة في الممارسات الطبية البدائية نادرًا ما كانت صحيحة، وقد أدت للأسف إلى شيوع وهيمنة علاجات وهمية على مدى قرون طويلة.ولكن، كيف حدث ذلك؟

قد يتعافى المريض من تلقاء نفسه.خلافًا للجمادات "الشخصة" (مثل طاولة مكسورة أو قميص ممزق)، والتي لا يمكن أن تتصلح من تلقاء نفسها ما لم يتدخل شخص ويفعل ذلك، فإن الأشخاص الأشخاص كثيرًا ما يتعافون من تلقاء أنفسهم إذا تمكنت أجسامهم من علاج نفسها أو إذا انقضت الفترة الافتراضية للمرض (سواء تزامن ذلك مع حصولهم على الرعاية الطبية أو لا).فعلى سبيل المثال، تتعافى حالات الزكام في غضون أسبوع، ويتعافى ألم صداع الشقيقة في غضون يوم أو يومين، وقد تتلاشى أعراض التسمم الغذائي في غضون 12 ساعة.كما إن العديد من الأشخاص قد يتعافون من حالات مهددة للحياة، مثل النوبة القلبية أو الالتهاب الرئوي، بدون أي علاج.كما إن أعراض الأمراض المزمنة (مثل الربو أو فقر الدم المنجلي) قد تأتي وتذهب.وبالتالي، فإن العديد من العلاجات قد تبدو فعالة إذا مُنحت الوقت الكافي لتجربتها، كما إن أيّة معالجة تُقدَّم للمريض بالتزامن مع اقتراب تعافي الحالة قد تبدو فعالةً بشكل كبير.

قد يُعزى الشفاء إلى تأثير الدواء الوهمي.يمكن للاعتقاد بقوة وفعالية علاج مُعين أن يكون كافيًا لجعل الشخص يشعر بالتحسن.وعلى الرغم من أن الاعتقاد بشيء معيّن لا يمكن أن يُسبب تعافي حالةً مستبطنة، مثل كسر ساق أو إصابة بالسكري، إلا أن اعتقاد الشخص بأنه يتلقى علاجًا قويًا وفعالاً كثيرًا ما يدفعه للشعور بالتحسن.يمكن للكثير من الأعراض، مثل الألم، والغثيان، والضعف، أن تتلاشى حتى إذا كان الدواء الذي يتناوله المريض لا يحتوي على أية مادة فعالة ولا توجد له أية فائدة محتملة، كما لو كان مجرد "حبة مضغوطة من السكر" (دواء وهمي).ولكن العامل الحاسم في الأمر هو الإيمان بفائدته.

كثيرًا ما يؤدي وصف معالجات غير فعالة (بل وضارة أحيانًا) من قبل طبيب واثق من نفسه لشخص يثق بهذا الطبيب ويرجو الشفاء على يديه إلى تحسن واضح في أعراض الشخص.يُسمى هذا التأثير بتأثير الدواء الوهمي.وبالتالي، قد يشعر الناس بفائدة فعلية (وليس مجرد فائدة مُتوَهّمة) من استخدام علاج لا يؤثر بشكل واضح على مرض بعينه.تشير الأبحاث الحالية إلى وجود أساس بيولوجي لتأثير الدواء الوهمي في بعض الاضطرابات، على الرغم من أن هذا التأثير لا يستهدف المرض الفعلي.

المهم هو شفائي بغض النظر عن السبب!يجادل بعض الأشخاص في أن الأمر الوحيد المهم بالنسبة إليهم بأن تساعدهم المعالجة على تحسن أعراضهم.ولا يكترث هؤلاء ما إذا كان العلاج المُقدَّم له "يُعالج" بشكل فعلي المرض المستبطن أم لا.يمكن لمثل هذه الفرضية أن تكون منطقية نوعًا ما إذا كان العَرَض هو المشكلة الرئيسية، كما هو الأمر في حالات الصداع أو الألم اليومية، أو في الأمراض الشائعة والبسيطة مثل الزكام، والتي تتعافى عمومًا من تلقاء نفسها.في مثل هذه الحالات، يصف الأطباء أحيانًا مُعالجَات ذات تأثير بسيط على المرض، ولكنها قد تخفف الأعراض جزئيًا على الأقل بسبب تأثير الدواء الوهمي.أما في حالات الأمراض الخطيرة أو المميتة، أو في الحالات التي قد يُسبب فيها الدواء الوهمي تأثيراتٍ جانبية، فمن الضروري أن يصف الطبيب دواءً فعالًا حقيقيًا للمريض.ينبغي الموازنة بين الفوائد المحتملة للمعالجة وأضرارها المحتملة.على سبيل المثال، قد يكون أخذ أدوية لها العديد من الآثار الجانبية يستحق التجربة في حالة الأشخاص الذين يعانون من أمراض مهددة للحياة، مثل السرطان.يمكن لبعض أدوية السرطان أن تسبب أضرارًا خطيرة، مثل أمراض الكلى أو القلب، ولكنَّ هذه المخاطر تكون مقبولة غالبًا لأنَّ البديل عن تلك الأدوية (أي ترك السرطان بدون علاج)، يكون على الأرجح أسوأ من الآثار الجانبية للدواء