تُستَعمَل نبتة خاتم الذهب كغَسول مُطهِّر لقرحات الفم والتهاب وألم العين والجروح والجلد المُتهيِّج، وكغسول لحالات العدوى المهبلية،وقد جرى استعماله بالمشاركة مع الإشنسا لعلاج الزكام.كما تُستعمل نبتة خاتم الذهب كعلاج لعُسر الهضم والإسهال أيضًا.

ونظرًا إلى المزاعم القائلة بأن البربرين يُخفِّضُ من سكَّر الدَّم، يأخذ بعض الأشخاص نبتة خاتم الذهب لتنظيم مستويات سكر الدم لديهم.