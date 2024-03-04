ترتبط نبتة خاتم الذهب goldenseal، وهي نبات مُهدَّد بالانقراض، بعشب الحوذان buttercup،وتنطوي مُكَوِّناته الفعَّالة على بيتا-هيدراستين، وكانادين، وكانادالين، وبربيرين، ولهما فعالية مطهرة.كما أنَّ البربيرين فعَّال ضد الإسهال أيضًا،وهو متوفِّرٌ على شكل سائل وأقراص وكبسولات.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن المكملات الغذائية).
الادعاءات حول خاتم الذهب
تُستَعمَل نبتة خاتم الذهب كغَسول مُطهِّر لقرحات الفم والتهاب وألم العين والجروح والجلد المُتهيِّج، وكغسول لحالات العدوى المهبلية،وقد جرى استعماله بالمشاركة مع الإشنسا لعلاج الزكام.كما تُستعمل نبتة خاتم الذهب كعلاج لعُسر الهضم والإسهال أيضًا.
ونظرًا إلى المزاعم القائلة بأن البربرين يُخفِّضُ من سكَّر الدَّم، يأخذ بعض الأشخاص نبتة خاتم الذهب لتنظيم مستويات سكر الدم لديهم.
الأدلة حول خاتم الذهب
لم تثبت فعاليَّة نبتة خاتم الذهب كعلاج للزكام.أظهرت بعض الدراسات المصممة بشكل جيدٍ نسبيًا أنَّ البيربيرين بمعزلٍ عن نبتة خاتم الذهب قلَّلَ من الإسهال، بما في ذلك الإسهال الناجم عن متلازمة المعي المتهيج.
تُظهِرُ أدلَّة أنَّه بالنسبة إلى المصابين بالسُّكَّري، يُمكن ان يُقلل البيربيرين الغلوكوز الصيامي وبعد الأكل والهيموغلوبين A1C (HbA1C).
كما تبيَّن أنَّ البربرين يُخفِّض مستويات الكوليسترول، وضغط الدَّم، ووزن الجسم.
الآثار الجانبية لنبتة خاتم الذهب
يُمكن أن تسبب نبتة خاتم الذهب العديد من التأثيرات الجانبيَّة، بما فيها التهيج، والانزعاج في السبيل الهضمي، والقلق، وتقلُّصات الرحم، واليرقان عند حديثي الولادة.في حال استعمالها بجرعات كبيرة، يمكن لنبتة خاتم الذهب أن تُسبب اختلاجات وفشلًا تنفسيًا وقد تؤثر في انقباض عضلة القلب.
ينبغي على النساء الحوامل أو المرضعات وحديثي الولادة وأشخاص اضطراب الصرع أو من لديهم مشاكل في تجلط الدَّم عدم أخذ نبتة خاتم الذهب.
قد يؤدي استعمال البربرين إلى إلحاق الضرر بالحمض النووي DNA في بعض الخلايا.ما زال تأثير ذلك غير معروف عند البشر.
التداخلات الدوائيَّة التي تحدث مع نبتة خاتم الذهب
قد تزيد نبتة خاتم الذهب من فعَّالية أدويةٍ تقي من جلطات الدَّم (مثل الوارفارين)، مما يزيد من خطر النزف.
تؤثر نبتة خاتم الذهب في كيفية معالجة الكبد لبعض الأدوية، مما قد يؤدي إلى حدوث تداخلات دوائية أخرى مهمة.وبالتالي، قد تزيد نبتة خاتم الذهب من مستويات الأدوية الخافضة للضغط، وبالتالي تؤدي إلى انخفاض شديد في ضغط الدم.ولكن، قد يُقلل البربرين من تحول اللوسارتان (خافض للضغط شائع الاستخدام) إلى الشكل الفعال.يمكن لنبتة خاتم الذهب أن تزيد أيضًا من مستويات السيكلوسبورين، وهو دواء يُستعمل للوقاية من رفض الأعضاء المزروعة.
قد يؤدي خاتم الذهب إلى خفض مستويات الميتفورمين في الدم، مما قد يعيق ضبط الغلوكوز عند المصابين بالسكري من النوع الثاني الميتفورمين.قد يزيد البيربيرين الموجود في نبتة خاتم الذهب من التأثيرات الخافضة للسكر للأدوية الخافضة لسكَّر الدَّم.
التوصيات حول نبتة خاتم الذهب
قد تسبب نبتة خاتم الذهب العديد من الآثار الجانبية الخطيرة والتداخلات الدوائية، ومن المرجح أن تكون فوائدها الصحية محدودة، إن وجدت، ويمكن تحقيقها بشكل عام باستخدام أدوية أخرى؛ لذلك، لا يُنصح باستخدام نبتة خاتم الذهب.تُنصح النساء الحوامل أو المرضعات بعدم استعمال نبتة خاتم الذهب.
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National Institutes of Health's National Center for Complementary and Integrative Health: Goldenseal