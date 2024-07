لمحة عامَّة حول المُكمِّلات الغذائية

نظرًا إلى أنَّه لم يجر تنظيم المكملات الغذائية كأدويةٍ من قِبَل هيئة الغذاء والدواء، فإن مُصنعيها غير مطالبين بإثبات أنَّ المُكمِّلات آمنة وفعَّالة (رغم أنَّه ينبغي أن يكون لها تاريخٌ لسلامة الاستعمال).ولذلك، جرت دِراسة بضعة مكملات بشكلٍ دقيقٍ حول سلامتها وفعاليتها.بالإضافة إلى ذلك، ولأن الحاجة إلى تقييم المكملات الغذائية عند البشر لم يجرِ التعرف عليها إلا مؤخرًا، فإن الكثيرَ من المعلومات المتاحة لم تُجمَع بشكل منهجي أو علمي، ولهذا يصعُبُ تقييمها.ينبغي على الشركات المصنِّعة الإبلاغ حاليًا عن الأحداث السلبية الخطيرة إلى هيئة الغذاء والدواء من خلال نظام MedWatch التابع إلى هيئة الغذاء والدواء،ولكن، برهنَ عدد قليل من المكملات، (مثل زيت السمك، والكوندرويتين، والغلوكوزامين، ونبتة سانت جون)، على أنَّها آمنة وإضافات مفيدة للأدوية المعيارية.

وفي المُقابل، جرت دراسة كلّ من الأدوية الموصوفة والأدوية التي تُباع من دون وصفةٍ طبيةٍ بشكلٍ شاملٍ ومنهجيّ من قبل باحثين، وجرت مُراجعتها حول السلامة والفعالية من قبل هيئة الغذاء والدَّواء.ينطوي هذا على دراسات على الحيوانات للتَّحرِّي عن استفحال السرطان وتضرُّر الأعضاء، وعلى دراسات على البشر للتَّحرِّي عن أيَّة علاماتٍ للسُّمِّيَّة.

تختلفُ كمية ونوعية الأدلة التي تدعم فعالية المكملات بشكلٍ كبيرٍ،وبالنسبة إلى بعض المكملات، تكون الأدلَّة التي تدعم فعاليَّتها مُقنِعة؛ولكن بالنسبة إلى معظم المكملات، لم يَجرِ تصميم دراسات علميَّة بشكلٍ يكفي لتقديم إجابات واضحة وموثوقة.بالنسبة إلى بعض المكملات، يكون الدليل الوحيد الذي يشير إلى الفعالية هُوَ تقارير حول أعداد قليلة من الأشخاص أو دراسات أُجريَت على حيوانات.

تزداد الأدلة حول سلامة وفعالية المكملات الغذائية بسرعة مع إجراء المزيد والمزيد من الدراسات السريرية،وتتوفر معلومات حول مثل هذه الدراسات من المركز القومي حول الصحَّة التكامليَّة والتكميلية التابع للمراكز القومية للصحَّة National Institutes of Health's National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH).