كانابيديول (VBD)

أظهرت ثلاث دراسات الكانابيديول النقي، والذي لا يصرف إلا بموجب وصفة طبية، يُقلل من الاختلاجات عند البالغين والأطفال الذين يعانون من شكلين نادرين من الصرع.في هذه الدراسات، عُولج أشخاص بمنتجات الكانابيديول لمدَّة 14 أسبوعًا مع استمرارهم في استعمال الأدوية الأخرى المضادة للاختلاجات.قلل العلاج بالكانابيديول من أعداد الاختلاجات وتواترها وشدَّتها.

تتضمن الأبحاث حول الادعاءات الصحية الأخرى الخاصة بالكانابيديول على دراساتٍ ذات عينات بحث صغيرة و/أو متدنية الجودة.