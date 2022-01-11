وأظهرَت أدلةٌ سابقةٌ أنَّ زيت السمك ربَّما يُقللُ من النوبات القلبية والوفاة بسبب اضطراب نظم القلب عند أشخاص داء الشريان التاجي.كما بدا أن زيت السمك يقلل أيضًا من مستويات ثلاثيات الغليسيريد في الدم، وهي عامل خطر لدَاء الشِّريَان التاجي.كما قد تُؤدِّي الجرعات المرتفعة من زيت السمك إلى التقليل من خطر دَاء الشِّريَان التاجي وفشل القلب من دون خفض ضغط الدم أيضًا.أظهرت دراسات أجريت مؤخرًا أن استعمال زيت السمك لمدة تتراوح بين 1 إلى 7 سنوات يقلل من مستويات الشحوم الثلاثية، ولكنه قد لا يقي كثيرًا من الإصابة بنوبات قلبية أو الوفاة بسبب اضطراب النظم القلبي أو السكتات الدماغية عند المصابين بأمراض الشرايين التاجية.وصفت الاستشارات العلمية لجمعية القلب الأمريكية لعام 2019 القيود المفروضة على استخدام مكملات زيت السمك التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، ونصحت بألا تُستعمل سوى المنتجات التي تُعطَى بوصفة طبية والمعتمدة من قبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات الشحوم الثلاثية.

لا تزال الأدلة العلمية التي تدعم أي فائدة مزعومة عند الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي غير حاسمة.

يمكن لضبط عوامل الخطر للإصابة بتصلب الشرايين (مثل معالجة ارتفاع ضغط الدم) وتناول المزيد من الخضار والفواكه والأطعمة الحاوية على حموض أوميغا 3 الدسمة والخضراوات الورقية الداكنة، أن يساعد بمجمله على إبطاء نهج تفاقم التنكس البقعي المرتبط بالتقدم بالسن.ولكن تناول المكملات الغذائية لحموض أوميغا 3 الدسمة لا يساعد على إبطاء تفاقم المرض.

تشير بعضُ الدراسات الحديثة على الحيوانات إلى أنَّ أحماضَ أوميغا-3 الدهنيَّة قد توقف نموّ السرطانات أو تبطئها.ولكن، لم تتأكَّد هذه الموجودات عند البشر.

تشير بعضُ الأدلة إلى أنَّ استعمال زيت السمك كمكملات غذائية أو في الطعام يساعد على تخفيف أعراض جفاف العين، ولكن الأدلة غير منسجمة.

تظهر أدلة الدراسات الرصدية أنَّ الأشخاص الذين يتناولون مكملات زيت السمك قد يكون لديهم مستويات أقل من الاكتئابٌ.ولكن، لم يجر إثبات أي من هذه التأثيرات بشكل قاطع، ومن المرجح أن تكون محدودة.