من غير المحتمل أن يكون لأي مركب واحد، بما في ذلك الريشي، مثل هذه المجموعة الواسعة من الفوائد الصحية.وبالتالي، فمن غير المرجح أن تؤكد الأدلة العلمية مثل هذه الفوائد المتعددة.

أظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات والخلايا ضمن المختبر أن الريشي يمكن أن يحمي الكلى والكبد من الضرر، ويقتل الخلايا السرطانية، ويساعد على مكافحة العدوى.

ولكن الدراسات التي أجريت على البشر لم تؤكد هذه النتائج.

أظهرت الدراسات المُجراة على البشر بأن الفوائد المزعومة للريشي محدودة.وكانت العديد من هذه الدراسات صغيرة وذات نوعية رديئة، وناقض بعضها نتائج دراسات أخرى.

وكانت مراجعة ذات تصميم جيد أظهرت أن الأدلة المتوفرة غير كافية لإظهار إمكانية استخدام الريشي كعلاج أولي للسرطان.لم تظهر الأدلة ما إذا كان بوسع الريشي إطالة البقاء على قيد الحياة عند المصابين بالسرطان.

كما أظهرت دراسات صغيرة ذات تصميم رديء أن العلاج بفطر الريشي يقلل من الألم ويعزز شفاء الآفات المؤلمة التي يسببها الحماق النطاقيعند كبار السن.ووجدت دراسات صغيرة أخرى أن الريشي قد يقلل من التعب، ويحسن نوعية الحياة عند المصابات بسرطان الثدي.كما أشارت أدلة أخرى إلى أن الريشي قد يساعد على تخفيف أعراض السبيل البولي عند المصابين تضخم البروستات.