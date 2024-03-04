الريشي هو فطر داكن اسمه النباتي العلمي غانوديرما لوسيديوم.يُعدُّ الريشي أحد المكيفات الطبيعية، وهي المركبات التي قد تساعد الجسم على التغلب على الإجهاد وتعزيز جهاز المناعة.
يُعد فطر الريشي مهمًا في أنظمة الطب الشعبي للعديد من البلدان في آسيا، بما في ذلك الصين، واليابان، وكوريا.
تشتمل الأسماء الأخرى لهذا الفطر على الريشي الأحمر، والفطر الدعامي basidiomycetes mushroom، واللينغ تشي ling zhi، أو لينغ تشيه ling chhi (في الصين)، و مانينتيك mannentake (في اليابان).
يمكن للأشخاص تناول الفطر بأكمله، ولكن من الشائع استعمال مستحضرات بشكل مسحوق أو مستخلصات في الطب الشعبي أو الطب البديل.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن المكملات الغذائية).
الادعاءات حول ريشي
يدعي مؤيدو استعمال فطر ريشي أنه قد يفيد الصحة بطرق عديدة، بما في ذلك ما يلي:
تعزيز الجهاز المناعي للوقاية من العدوى أو معالجتها (على الرغم من أن ما يعنيه هذا أو كيف يمكن تحقيقه غير واضح)
علاج التعب
خفض مستوى الكوليسترول المرتفع وضغط الدم
زيادة القوة والقدرة على التحمل
علاج فيروس العوز المناعي البشري والإيدز
الوقاية من السرطان أو علاجه
تخفيف الالتهاب
الأدلة حول ريشي
من غير المحتمل أن يكون لأي مركب واحد، بما في ذلك الريشي، مثل هذه المجموعة الواسعة من الفوائد الصحية.وبالتالي، فمن غير المرجح أن تؤكد الأدلة العلمية مثل هذه الفوائد المتعددة.
أظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات والخلايا ضمن المختبر أن الريشي يمكن أن يحمي الكلى والكبد من الضرر، ويقتل الخلايا السرطانية، ويساعد على مكافحة العدوى.
ولكن الدراسات التي أجريت على البشر لم تؤكد هذه النتائج.
أظهرت الدراسات المُجراة على البشر بأن الفوائد المزعومة للريشي محدودة.وكانت العديد من هذه الدراسات صغيرة وذات نوعية رديئة، وناقض بعضها نتائج دراسات أخرى.
وكانت مراجعة ذات تصميم جيد أظهرت أن الأدلة المتوفرة غير كافية لإظهار إمكانية استخدام الريشي كعلاج أولي للسرطان.لم تظهر الأدلة ما إذا كان بوسع الريشي إطالة البقاء على قيد الحياة عند المصابين بالسرطان.
كما أظهرت دراسات صغيرة ذات تصميم رديء أن العلاج بفطر الريشي يقلل من الألم ويعزز شفاء الآفات المؤلمة التي يسببها الحماق النطاقيعند كبار السن.ووجدت دراسات صغيرة أخرى أن الريشي قد يقلل من التعب، ويحسن نوعية الحياة عند المصابات بسرطان الثدي.كما أشارت أدلة أخرى إلى أن الريشي قد يساعد على تخفيف أعراض السبيل البولي عند المصابين تضخم البروستات.
التأثيرات الجانبية للريشي
قد يكون من الآمن استعمال مستخلص فطر الريشي لمدة تصل إلى سنة، ولكن استعمال الشكل المسحوق من الريشي لأكثر من شهر قد يُلحق الضرر بالكبد.
تشمل التأثيرات الجانبية الأخرى لفطر الريشي كلاً من جفاف الفم، والطفح الجلدي، واضطراب المعدة، والإسهال، والصداع، ونزف الأنف، والدوخة.
لم تُجر دراسات شاملة لفحص سلامة استعمال فطر الريشي عند النساء الحوامل والمرضعات.
يمكن أن تزيد الجرعات العالية من الريشي من خطر النزف عند الأشخاص الذين يعانون من بعض اضطرابات النزف، بما في ذلك نقص الصفيحات (thrombocytopenia).
يمكن أن يؤدي أخذ جرعات عالية من الريشي قبل أو في أثناء العمل الجراحي إلى زيادة خطر النَّزف.
ونظرًا إلى أنَّ الريشي قد يُخفض ضغط الدَّم، فقد يُفاقم انخفاض ضغط الدَّم عند الأشخاص الذين يعانون أساسًا من انخفاض ضغط الدم.
التداخلات الدوائيَّة التي تحدث مع الريشي
يمكن للريشي أن يخفض ضغط الدَّم، لذلك قد يؤدي استعمال الريشي بالتزامن مع الأدوية الخافضة لضغط الدَّم (مثل كابتوبريل، وإنالابريل، وليزينوبريل، وأملوديبين، وهيدروكلوروثيازيد) إلى التسبب بانخفاض شديد في ضغط الدَّم.
قد يُسبب الريشي إبطاء تخثُّر الدَّم، لذلك فإنَّ الجمعَ بين الريشي والأدوية التي تُبطئُ التخثُّر (مثل كلوبيدوغريل، وإيبوبروفين، ونابروكسين، وهيبارين، ووارفارين) قد يزيد من احتمال النزف والكدمات.
يمكن للريشي أن يقلل من فعالية بعض عقاقير العلاج الكيميائي (على الرغم من أنه قد يعزز فعالية عقاقير علاج كيميائي أخرى).
قد يتداخل الريشي مع نتائج الاختبارات المعملية لأحد الواسمات المصلية الورمية (CA72-4) والتي يُشيرُ وجودها إلى أنواع مُعيَّنة من السرطانات.
أظهرت الدراسات على الحيوانات أن الريشي قد يتداخل مع أدوية السكري التي تخفض نسبة السكر في الدم.لم يجرِ تأكيد ذلك في دراسات على البشر.
التوصيات حول ريشي
يبدو أنه لا يوجد سبب مقنع لتناول الريشي عند معظم الأشخاص.
لم تُؤكَّد الفوائد المزعومة للريشي في دراسات عالية الجودة عند البشر.
على الرغم من ذلك، يبدو أن ريشي آمن لمعظم الأشخاص.
ينبغي على النساء الحوامل والمرضعات، والأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم أو بعض اضطرابات النزف، وأولئك الذين يخضعون لعمل جراحي، تجنب استعمال الريشي.
ينبغي على الأشخاص الذين يستعملون عقاقير مُعيَّنة (بما في ذلك عقاقير إبطاء تخثُّر الدَّم وعقاقير العلاج الكِيميائي) استشارة الطبيب قبل استعمال الريشي.