دِيهيدرو إيبي أندرُوستِيرُون (DHEA)

ديهيدرو إيبي أندروستيرون، ويرمز له اختصارًا DHEA، هُو ستيرويد يجري إنتاجه في الغدتين الكظريتين ويتحول إلى هرمونات جنسية (الإستروجينات والأندروجينات).تكون تأثيرات دِيهيدرو إيبي أندرُوستِيرُون في الجسم مشابهة لتأثيرات هرمون التستوستيرون.يمكن تركيب دِيهيدرو إيبي أندرُوستِيرُون من بعض المكونات في البطاطا الحلوة المكسيكية، ولكن لا ينصح بأكل هذا النبات لأن جسم الإنسان لا يستطيع تحويل هذه المكونات إلى دِيهيدرو إيبي أندرُوستِيرُون.

يتوفر شكل اصطناعي من ديهيدرو إيبي أندروستيرون DHEA على شكل أقراص، وكبسولات، ومسحوق، ورهيم موضعي، وهلام.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن المكملات الغذائية).

الادعاءات حول DHEA يأخذ الأشخاص مكملات دِيهيدرو إيبي أندرُوستِيرُون لتحسين المزاج والطاقة والشعور بالعافية والقدرة على الأداء بشكل جيد تحت الضغط،وتَشمل الاستعمال الأخرى كلاً مما يلي: زيادة الرغبة الجنسية

زيادة عمق النوم ليلا

التقليل من مُستويات الكولسترول

زيادة قوة العضلات وكثافة المعادن في العظام

تقليل الدهون في الجسم

تخفيف الاكتئاب

تحسين مظهر الجلد الهرم

علاج العقم عند النساء اللواتي يخضعن لعلاج للمساعدة على الإنجاب وقد وُصف بويضات أو تحاميل DHEA لعلاج الضمور المهبلي. بالنسبة إلى الرجال الأكبر سنًا، قد تنقص دهون الجسم،وبالنسبة إلى النساء المسنات اللواتي لديهن ضعف في وظيفة الغدة الكظرية، قد يحسن دِيهيدرو إيبي أندرُوستِيرُون من نوعية الحياة والاكتئاب، على الرغم من وجود علاجات تكميلية وبديلة يحتمل أن تكون أكثر فعالية. كما يُزعَم مؤيدو استعمال DHEA أيضًا بأنَّه يُؤخِّرُ الشيخوخة، ويُحسِّن وظائف الدِّمَاغ عند أشخاص ألزهايمر، ويُقلل أعراض الذئبة الحمامية الجهازية. ويزعم الكثير من الرياضيين أنَّ دِيهيدرو إيبي أندروستِيرون يبني العضلات ويُعزِّز الأداء الرياضي، ولكن استخدامه ممنوع من قبل الكثير من المنظمات الرياضية المحترِفَة.

الأدلة حول DHEA لم يجرِ إثبات العديد من الادِّعاءات الطبية حول دِيهيدرو إيبي أندرُوستِيرُون.ولكن تشير بعضَ الأدلة إلى أنَّه قد يُخفِّفُ من الاكتئاب (وإن لم يكن كعلاجٍ أولي)، ويحسِّن مظهر شيخوخة الجلد، ويحسَّن الخُصُوبَة عند النساء اللواتي يخضعن إلى الإنجاب بمساعدة. ووجدت الدراسات القليل من الأدلة على وجود تأثيرات مفيدة لمكملات DHEA على الوظيفة المعرفية للأشخاص في منتصف العمر أو كبار السن الذين لا يعانون من الخرف.

التأثيرات الجانبية لديهيدرو إيبي أندروستيرون من الناحية النظرية، قد يؤدي DHEA إلى حب الشباب، والصداع، وتقلبات المزاج، وتضخم الثدي عند الرجال والشعرانية (كثرة الشعر) عند النساء،وقد يؤدي إلى خفض مستوى الكوليسترول الجيِّد (LDL)، ويفاقم من مُتلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS).كما قد يُحفِّز أيضًا نموَّ سرطانات البروستات، والكبد، والثدي.ولكن لم يجر إثبات هذه التأثيرات حتَّى الآن.

التداخلات الدوائيَّة التي تحدث مع ديهيدرو إيبي أندروستيرون قد يزيد DHEA من النَّزف عند الأشخاص الذين يستعملون مضادَّات التخثُّر.كما حفز استعمال DHEA الهوس عند الأشخاص الذين يتناولون مضادَّات الاكتئاب.قد يؤدي استعمال DHEA إلى زيادة التأثيرات المضادة لهرمون الإستروجين لدواء تاموكسيفين ومثبطات الأروماتاز (مثل أناستروزول أناستروزول) وفولفيسترانت.قد يزيد DHEA من تراكيز تريازولام (أحد البنزوديازيبينات المستخدمة في اضطرابات النوم)، ويقلل من فعالية لقاح السل BCG.