من غير المحتمل أن يكون لأي مركب واحد، بما في ذلك الباكوبا، مثل هذه المجموعة الواسعة من الفوائد الصحية.وبالتالي، فمن غير المرجح أن تؤكد الأدلة العلمية مثل هذه الفوائد المتعددة.

تُظهِر الدراسات التي أُجريت على الخلايا في المختبر والحيوانات أنَّه يمكن للباكوبا أن تتمتع بالتأثيرات الصحية التالية، ولكن لم يتم تأكيد أي من هذه التأثيرات في الدراسات التي أجريت على البشر:

التقليل من مستويات الالتهاب التي تكون مرتفعة في الكثير من الحالات (مثل السرطان، وأمراض القلب، والسكّري)

الوقاية من القلق والشدة

تخفيض ضغط الدَّم

قتل الخلايا السرطانية

أظهرت الدراسات المُجراة على البشر بأن الفوائد المزعومة للباكوبا محدودة.حتى أن الكثير من هذه الدراسات كانت صغيرة (على سبيل المثال، أقل من 100 مشارك) وذات نوعية رديئة.اقترحت هذه الدراساتُ استعمال الباكوبا للفوائد الصحية التالية، من بين فوائد أخرى مزعومة: