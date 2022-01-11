ما هُو الناردين؟
الناردين هو نبات معمر يعيش بشكل طبيعي في الأراضي العشبية في أمريكا الشمالية، وآسيا، وأوروبا. يحتوي جذر النبات المجفف على مركّبات الفاليبوتريات التي قد تكون لها تأثيرات مُهدِّئة.يتوفر مسحوق جذر الناردين على شكل كبسولة، وأقراص، وشاي.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن المكملات الغذائية).
ما هي الادعاءات حول الناردين؟
يأخذ الأشخاص الناردين valerian كمُهدِّئ ومساعد على النوم غالبًا، وخصوصًا في أجزاء من أوروبا.
يستعمل بعض الأشخاص الناردين لمعالجة الصداع، والاكتئاب، واضطراب النظم القلبي، والارتعاش.يُستعمل الناردين لفتراتٍ قصيرةٍ من الزمن (من 2 إلى 6 أسابيع) عادةً.
هل الناردين فعال حقًا؟
أشارت دراسات إلى أنَّ الناردين يُحسِّن نوعيَّة النوم ويُنقِص الفترة اللازمة للاستغراق في النوم.على سبيل المثال، في إحدى الدراسات المجراة على النساء في سن الإياس اللواتي يعانين من صعوبة في النوم تحسنت جودة النوم لديهن عند استعمال الناردين.ولكن، من غير المؤكد بعد ما إذا كان الناردين فعالًا في علاج الأرق.
لا توجد أدلة علمية كافية لتحديد ما إذا كان الناردين فعَّالًا في علاج أنواع الصداع، والاكتئاب، واضطراب النظم القلبي، والارتعاش.هناك اهتمامٌ حاليًّا بدراسة تأثير الناردين في علاج اضطراب الوسواس القهري، واقترحت إحدى الدراسات أن الناردين يتمتع ببعض التأثيرات التي تعاكس الميول الوسواسيَّة والقهريَّة.
ما هي التأثيرات الجانبية المحتملة للناردين؟
تشير دراسات إلى أنه من الآمن بشكل عام إعطاء الناردين بالجرعات المعتادة،وينبغي على الأشخاص الذين يقودون مركبات أو يقومون بنشاطاتٍ تستدعي اليقظة عدم أخذه.
لا يُنصح بالناردين للنساء الحوامل أو اللواتي يستخدمن الرضاعة الطبيعيَّة أو الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 3 سنوات.
اشتملت أعراض الانسحاب بعد الاستخدام طويل الأمد على تسرع القلب، والتهيج، والقلق.
كما سُجل حدوث سُميَّة في الكبد.
ما هي التداخلات الدوائيَّة التي تحدث مع الناردين؟
قد يؤدي استخدام الناردين إلى إطالة زمن تأثير المهدئات الأخرى (مثل الباربيتورات)، أو مثبطات الجهاز العصبي المركزي (مثل البنزوديازيبينات)، أو المكملات المهدئة (مثل الكافا أو الميلاتونين)، أو الكحول عندما يستعمل بالتزامن معها، مما يؤثر في القيادة أو الأنشطة الأخرى التي تتطلب اليقظة.
التوصيات
الأدلة المتوفرة حول فائدة الناردين لمشاكل النوم غير متناسقة، ولكن نظرًا للتأثيرات الجانبية المحدودة والفائدة المحتملة، فقد يستحق التجربة من قبل الأشخاص الذين يتطلعون إلى تعزيز نوعية نومهم.ينبغي إيقافه قبل أسبوعين من إجراء عمل جراحي بسبب تأثيره المخدر الإضافي المحتمل عند إعطائه مع مواد التخدير.
بشكل عام، يُعَدّ الناردين آمنًا لمعظم الناس.ومع ذلك، ينبغي على النساء الحوامل أو المرضعات، والأطفال دون سن 3 سنوات عدم تناول الناردين.
وينبغي على الأشخاص الذين يقودون مركبات أو يقومون بنشاطاتٍ تستدعي اليقظة عدم استعمال الناردين.