ما هي الادعاءات حول الناردين؟

ما هي الادعاءات حول الناردين؟

يأخذ الأشخاص الناردين valerian كمُهدِّئ ومساعد على النوم غالبًا، وخصوصًا في أجزاء من أوروبا.

يستعمل بعض الأشخاص الناردين لمعالجة الصداع، والاكتئاب، واضطراب النظم القلبي، والارتعاش.يُستعمل الناردين لفتراتٍ قصيرةٍ من الزمن (من 2 إلى 6 أسابيع) عادةً.