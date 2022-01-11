قد يحدث صُداع واكتئاب عابر،وقد يزيد الميلاتونين من الاكتئاب الموجود.لا يُعرَف ما إذا كان الميلاتونين آمنًا عند استخدامه على المدى الطويل،ومن الأفضل أخذه تحت إشراف طبِّي.إذا جَرَى استخدام مصادر حيوانية، قد تحدث حالات عدوى، وذلك بسبب تلوث النسج الحيوانية.يمكن للميلاتونين أن يزيد من الاختلاجات عند الأشخاص المصابين بالصرع.قد يفاقم الميلاتونين من شدة أمراض المناعة الذاتية.كما قد يقلل الميلاتونين من الخصوبة، ومن غير المعروف ما إذا كان الميلاتونين آمنًا في أثناء الحمل أو في أثناء الرضاعة الطبيعية.