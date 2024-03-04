الكِرياتين

الكرياتين creatine هُوَ حمض أميني يُصنَع في الكبد ويُخزَّن في العضلات،وعندما يندمج مع الفوسفات، يكون مصدرًا متوفرًا للطاقة في الجسم بسهولة.في النظام الغذائي، يوجد الكرياتين في الحليب، واللحوم الحمراء، وبعض الأسماك.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن المكملات الغذائية).
الادعاءات حول الكرياتين
يأخذ الأشخاص مُكمِّلات الكرياتين لتحسين الأداء البدني أو الرياضي ولتقليل التعب العضلي.يُستخدم الكرياتين في الحقل الطبي لتحسين الأداء البدني عند الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عضلية معينة.
الأدلة حول الكرياتين
تشير بعضُ الدراسات إلى الكرياتين يُمكن أن يزيد من كمية العمل المُنجَز بأقصى جهد خلال فترة قصيرة (مثل الجري).
الآثار الجانبية للكرياتين
قد تُؤدي مكملات الكرياتين الى اكتساب الوزن وقد تزيد من مستويات الكرياتين في البول والدَّم، وتُسبِّبُ خللًا في وظيفة الكلى.يحدث في بعض الأحيان انزعاج خفيف في المعدة، وصداع، وتجفاف، وتهيج ونزق، ووذمة، وتشنجات عضلية.
التداخلات الدوائية التي تحدث مع الكرياتين
لا توجد توثيقات جيدة لأية تداخلات دوائية، ولكن الأطباء يخشون أن يزيد استعمال الكرياتين من خطر استعمال بعض الأدوية، مثل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs)، والتي قد تؤثر في وظائف الكلى.كما قد يقلل الكافيين أيضًا من فائدة الكرياتين عن طريق خفض إنتاجه الطاقة.
التوصيات حول الكرياتين
قد يكون الكرياتين مفيدًا للرياضيين الذين يحتاجون إلى دفقات مفاجئة من الطاقة، ولكن من غير المحتمل أن تكون هذه التأثيرات كبيرة.يبدو أنه آمن إلى حدٍّ ما، ولكن يجب على الأشخاص الذين لديهم تاريخ من الخلل الوظيفي في الكلى أو الذين يتناولون أدوية تؤثر في وظائف الكلى تجنب استعمال مكملات الكرياتين.
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المركز الوطني للصحة التكميلية والتكاملية التابع للمعاهد الوطنية للصحة: مكملات بناء الأجسام وتحسين الأداء: ما تحتاج إلى معرفته