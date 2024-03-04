الكِرياتين

قد يكون الكرياتين مفيدًا للرياضيين الذين يحتاجون إلى دفقات مفاجئة من الطاقة، ولكن من غير المحتمل أن تكون هذه التأثيرات كبيرة.يبدو أنه آمن إلى حدٍّ ما، ولكن يجب على الأشخاص الذين لديهم تاريخ من الخلل الوظيفي في الكلى أو الذين يتناولون أدوية تؤثر في وظائف الكلى تجنب استعمال مكملات الكرياتين.