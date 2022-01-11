الكوهوش الأسود Black Cohosh

التأثيرات الجانبية غير شائعة،ويُعدُّ الصداع والانزعاج في المعدة الأكثر ميلًا.

يمكن للكوهوش الأسود أن يُسبب أيضًا الدوخة، وفرط التعرق، وعند استعمال بجرعات عالية قد يسبب انخفاض ضغط الدم.

بما أن عددًا قليلًا من الناس أصيبوا بمشاكل كبدية، فقد أوصى دستور الأدوية في الولايات المتحدة بوضع لصاقة على مُنتجات الكوهوش الأسود تحتوي على تحذير بأنَّها قد تكون سامة للكبدِ.

في الحمل، قد يُسبب الكوهوش الأسود من الناحية النظرية حدوث تقلصات في الرحم، مما قد يؤدي إلى الإجهاض.كما ينبغي أيضًا تجنُّبه في أثناء الرضاعة الطبيعية، لأنه يصل إلى حليب الثدي، وقد يسبِّبُ تأثيرات هرمونيَّة عند الرضَّع.