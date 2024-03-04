ولكن تتضارب الأدلة العلمية حول فائدته في تخفيف أعراض سن اليأس.تُظهِر بعض الدراسات أنَّ الكوهوش الأسود يُخفِّف من أعراض سنّ اليأس إلى حدٍّ ما، ولكن ليس بنفس فعالية العلاجات الهرمونيَّة.ولكن دراسات أخرى لم تكشف عن أي فرق بين الكوهوش الأسود والدواء الوهمي (المواد التي لا تحتوي على عنصر نشط) في تخفيف الهبات الساخنة، أو شدة أعراض سن اليأس.وتتمثل إحدى الصعوبات في أن المكونات الداخلة في تركيب مكملات الكوهوش الأسود ليست معيارية.

يوجد عدد قليل من البيانات الموثوقة حول فعالية الكوهوش الأسود في تدبير اضطرابات وأعراض أخرى.