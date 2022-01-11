على الرغم من أنَّ نقصَ الكروم يُضعِف وظيفة الأنسولين، إلا أنه لم أخذ مكملاته لم يُظهر فائدة للمصابين بالسكري، باستثناء تغيُّرات صغيرة في سكر الدَّم،

وهناك دليل على أنَّه قد يُساعد على إنقاص الوزن، ولكنَّ يكون التأثير بسيطًا.وجدت مراجعة للتجارب المعشاة المضبوطة على استعمال بيكولينات الكروم عند البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن بأن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة قد يحققون انخفاضًا طفيفًا في الوزن؛ ولكنه معتبر من الناحية الإحصائية، ولكن من جهة أخرى ذكر الباحثون أنه لا توجد أدلة عامة تدعم استخدام الكروم.كما لا يوجد دليلٌ على أنَّ بيكولينات الكروم تفيد تركيبة الجسم البنيوية أو تحسن مستويات الكولستيرول والشحوم الثلاثية.