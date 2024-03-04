حدثت سمِّية في الكبد (بما فيها فشل الكبد) عندَ بعض الأشخاص في أوروبا والولايات المتحدة معًا ممَّن أخذوا الكافا.ولذلك، طلبت هيئة الغذاء والدواء (FDA) وضع لُصاقة تحذيرية على منتجات الكافا، وهي تخضع إلى مراقبة مستمرة حول سلامتها.يعتقد بعض الباحثين أن سُميَّة الكبد قد تكون ناجمة عن تحضير غير ملائم أو عن مادة خام ذات نوعية رديئة وملوَّثة بعفنٍ يحتوي على سموم الكبد.

عندما يجري تحضير الكافا بشكلٍ تقليديّ (على شكل شاي) وتُستخدَم في جرعات كبيرةٍ أو على فتراتٍ طويلةٍ من الزمن، قد يحدث طفح متقشِّر (اعتلال الجلد بسبب الكافا kava dermopathy) ومشاكل في الرؤية وتغيُّرات في الدَّم (مثل زيادة عدد كريات الدم الحمراء)، وتغيُّرات في اضطرابات الحركة (مثل تفاقُم داء باركنسون).

ينبغي إيقاف استعمال الكافا قبل أسبوعين على الأقلّ من العمل الجراحي للتخلص من آثارها في الجسم، لأن الكافا قد تسبب تخديرًا مفرطًا عند استعمالها بالتزامن مع أدوية التخدير أو المهدئات الأخرى.