الفيتامينات المتعددة والميغافيتامينات

تحتوي الفيتامينات المتعددة على مزيج من 3 فيتامينات على الأقل أو فيتامينات ومعادن (وأحيَانًا مكوِّنات أخرى أيضًا).

هناك أسماء أخرى لهذه المنتجات هي الفيتامينات/المعادن المتعددة (MVMs) (إذا كانت تحتوي على كل من الفيتامينات والمعادن)، أو المالتيز multis، أو المالتيبلز multiples، وأحيانًا فقط الفيتامينات.

لا توجد معايير للعناصر المغذية أو مستوياتها في الفيتامينات المتعددة.

وقد جرى تصميم الكثير منها بحيث تؤخذ مرة واحدة في اليوم، وتحتوي على معظم أو جميع الفيتامينات والمعادن المألوفة، وبشكلٍ عام عند مستويات قريبة من الحدود العليا الموصى بها من كل عنصر غذائي.

تحتوي الميغافيتامينات megavitamins (وتُسمى أيضًا الفيتامينات المتعددة بجرعات عالية megadose multivitamins والعلاج بالتصحيح الجزيئي orthomolecular therapy) على جرعات عالية جدًا من فيتامين واحد أو أكثر من فيتامين أو فيتامينات ومعادن معًا (في بعض الأحيان بجرعات تزيد بمئات المرات عن الحد الأقصى اليومي).

(انظر أيضًا لمحة عامة عن المكملات الغذائية).