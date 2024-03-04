العلاج بالفيتامينات عن طريق الوريد (مزيج مايرز)

العلاج بالفيتامينات عن طريق الوريد (يُعرف أيضًا بالعلاج بالمغذيات الزهيدة المقدار والمُعالَجَة الترطيب)، هو طريقة لإعطاء تركيزات عالية من الفيتامينات والمعادن مباشرة إلى مجرى الدم، مما يسمح بامتصاص سريع لجرعات أعلى من الفيتامينات والمعادن مما لو حصل الشخص عليها من خلال الطعام أو المكملات الغذائية.
تُنقل هذه السوائل من خلال أنبوب صغير يجري إدخاله في الوريد.
يستغرق الحقن عادةً ما بين 20 إلى 60 دقيقة، وذلك بحسب حجم الخليط وحجم أوردة الشخص.
جرى الترويج للعلاج بالفيتامينات عن طريق الوريد من قبل العديد من المشاهير، وهو متاح في العديد من الحانات الوريدية IV bars، وبارات التنقيط drip bars، والصالات الوريدية IV lounges.
يُعد مزيج مايرز من الخلطات الشائعة بين مزودي الطب التكميلي والبديل للعلاج بالفيتامين عن طريق الوريد.
يتكون مزيج مايرز من جرعات عالية من فيتامينات B، وفيتامين C، والمعادن (المغنيزيوم والكالسيوم) الممزوجة بالماء المعقم.
يعد د. جون مايرز أول من قام بتطوير وإعطاء أول معالجة بالفيتامين عن طريق الوريد في بالتيمور في سبعينيات القرن الماضي.
يمكن حقن أي فيتامين أو معدن عن طريق الوريد، وقد يقوم بعض الأطباء الذين يقومون بإجراء التسريب بتغيير مقادير الفيتامينات الموجودة في مزيج مايرز (وهو ما يُسمى كوكتيل مايرز المعدل).كما يصف بعض الأطباء جرعات مخصصة للأشخاص الضعفاء وكبار السن والأطفال.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن المكملات الغذائية).
الادعاءات حول العلاج بالفيتامين عن طريق الوريد
يُعتقد بأن الاستخدام الأفضل للعلاج بالفيتامين عن طريق الوريد يكون عند الأشخاص الذين لا يستطيعون الحصول على ما يكفي من الفيتامينات والمعادن لأنهم لا يستطيعون تناول ما يكفي من الطعام، أو بسبب مرض يمنعهم من امتصاص العناصر الغذائية.
ولكن، على النقيض من ذلك، يدعي بعض مؤيدي العلاج بالفيتامين عن طريق الوريد بأنه يعزز الصحة والعافية حتى عند الأشخاص الذين لا يعانون من نقص في الفيتامينات (أو المعادن).تدعي العيادات والشركات التي تقدم مزيج مايرز وغيره من مستحضرات الفيتامينات عن طريق الوريد بأن هذه الحقن يمكن أن تقوم بما يلي:
علاج التجفاف بعد ممارسة الرياضة الشديدة أو الإفراط في تناول الكحول
تعزيز الجهاز المناعي (على الرغم من أن ما يعنيه هذا أو كيف يمكن تحقيقه غير واضح)
زيادة مستويات الطاقة وتخفيف التعب
تخفيف الإجهاد، والقلق، والاكتئاب
التخلص من السموم في الجسم
جعل الجلد أكثر نضارة
علاج الربو، والحساسية، والتهاب الجيوب المزمن، وارتفاع ضغط الدم، والألم العضلي الليفي، والسكّري، وأمراض القلب، وتشنجات العضلات الحادة، وداء باركنسون
علاج الشقيقة وصداع التوتر
كما يزعم باعة العلاج بالفيتامين عن طريق الوريد أن التسريب الوريدي للفيتامينات أفضل من الحصول عليها من المصادر الغذائية بسبب
يمكن استخدام التسريب عند الأشخاص المصابين بعدة أنواع من الحساسية الغذائية
يجري توصيل كميات كبيرة من الفيتامينات والمعادن مباشرة إلى مجرى الدَّم، لذلك تتخذ مسارًا مباشرًا إلى الخلايا والمتقدرات (الميتوكوندريا)، ويزعمون أنَّ لذلك تأثيرات مفيدة.
الأدلة حول العلاج بالفيتامين عن طريق الوريد
اختبر عدد قليل جدًا من الدراسات فعَّالية مزيج مايرز أو أي شكل آخر من أشكال المعالجة بالفيتامين بجرعات عالية عن طريق الوريد عند الأشخاص الذين لا يعانون نقصًا في الفيتامينات أو المعادن.(بالإضافة إلى ذلك، لم تُظهِر أيَّة دراسات منشورة حتى الآن أنَّ هذا العلاج فعَّال مع أيِّ مرض خطير أو مزمن).وبذلك تكون الأدلة في معظمها محكيّة، بمعنى أنها تقتصر على الخبرات الشخصية.بشكل عام لا تُعَد الأدلةُ المحكيّة أدلةً قويةً.
يُعد حُقن الفيتامينات أو المعادن المفردة من المُعالجَات المبرهنة بالأدلة عند الأشخاص الذين يعانون من نقصٍ في هذه المُغذِّيات أو لمعالجة التأثيرات الجانبية لبعض الأدوية.
ولكن تظهر الأدلة أيضًا أن أفضل طريقة للحصول على الفيتامينات والمعادن والمواد المغذية الأخرى اللازمة هي من خلال النظام الغذائي، مع استثناءات محدودة فقط (على سبيل المثال، الحديد أو فيتامين B12 في بعض الأحيان).
لقد كانت الدراسات القليلة التي أجريت صغيرة الحجم، ولم تتضمن مجموعة دواء وهمي، أو أظهرت أن التسريب لم يكن أكثر فعالية من الدواء الوهمي.
في عام 2018، اتهمت هيئة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) شركة تسوق وتبيع مزيج مايرز وغيره من الفيتامينات والمعادن عن طريق الوريد بتقديم "ادعاءات صحية خادعة وغير مدعومة" حول قدرة التسريب الوريدي لهذه المواد على علاج أمراض مثل السرطان، التصلُّب المتعدِّد، وداء السكَّري، والألم العضلي الليفي، وفشل القلب.
وجادلت هيئة التجارة الفيدرالية الأمريكية بأنّ هذه الادعاءات حول المعالجة الصحية والفعالية كانت كاذبة أو غير مدعومة بأدلة علمية معترف بها وموثوقة.
التأثيراتُ الجانبية للفيتامينات عن طريق الوريد
بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في مستويات المغنيزيوم أو البوتاسيوم في الدَّم (على سبيل المثال، الناجمة عن مرض كلوي، أو استخدام مدرات البول، أو الإفراط في تناول الكحول)، يمكن للتسريبات الوريدية الحاوية على المغنيزيوم (أو البوتاسيوم في حالاتٍ أقل شيوعًا) أن تتسبب بحدوث مشاكل مثل اضطراب نظم القلب أو الضعف العضلي.
بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب، أو ارتفاع ضغط الدم، يمكن أن يؤدي استعمال جرعة عالية من الفيتامين إلى زيادة السوائل، مما قد يؤدي إلى حدوث ضرر مؤقَّت في الكلى، و/أو الدماغ، و/أو القلب.
إذا جرى إعطاء التسريب بسرعة كبيرة، فقد يؤدي إلى انخفاض ضغط الدَّم (ربما بسبب المغنيزيوم)، ممَّا قد يؤدي إلى الشعور بخفة في الرأس وإغماء.
وفقًا لبعض تقارير الدراسات، يمكن أن يؤدي تسريب مزيج مايرز أو مزيج آخر من الفيتامينات والمعادن إلى أعراض الاكتئاب، والأرق، واضطراب المعدة.
يمكن للمقادير الزائدة من الفيتامينات والمعادن أن تكون ضارَّة.على سبيل المثال، يمكن للجرعات العالية الوريدية من الثيامين، وهو أحد فيتامينات B، أن تسبب التأق، وهو رد فعل تحسُّسي مُهدِّد للحياة.كما يمكن للجرعات العالية من فيتامين B6 أن تؤدي إلى ضررٍ في الأعصاب المحيطيَّة (الاعتلال العصبي المحيطي).
لم تجر دراسة سلامة العلاج بالفيتامين عبر الوريد عند النساء الحوامل والمرضعات.
التفاعلات الدوائية التي تحدث مع العلاج بالفيتامينات عن طريق الوريد
تعتمد الأدوية التي تتداخل مع العلاج بالفيتامين عن طريق الوريد على الفيتامينات والمعادن التي يجري حقنها ومقدار جرعاتها.وفيما يلي بعض الأمثلة على التداخلات:
يمكن أن يؤدي استعمال فيتامين B6 الوريدي إلى استجابات أضعف تجاه الأدوية التي تحفز إنتاج خلايا الدَّم (مثل، الإريثروبويتين، وإبويتين ألفا، وداربيبويتين)، وغالبًا ما يُستخدَم عند الأشخاص المصابين بمرض الكلى المزمن أو السرطان.
قد يتداخل المغنيزيوم مع مضادات ارتفاع ضغط الدم، مما يؤدِّي إلى انخفاض ضغط الدم.
يمكن أن يرتبط سيفترياكسون، وهو دواء يعطى بالحقن لعلاج ببعض أنواع العدوى البكتيرية، بالكالسيوم الذي يجري تسريبه في الدَّم، ويمكن لهذه التوليفة أن تُلحق الضرر بالكُلى، أو بالرئتين، أو المرارة.
التوصيات حول العلاج بالفيتامينات عن طريق الوريد
ينبغي عدم تشجيع الأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة على استخدام العلاج بالفيتامين في الوريد لعدم وجود تأكيد لأي من التأثيرات الصحية المزعومة.
إن سلامة تسريب الفيتامينات عن طريق الوريد غير واضحة، ويعود ذلك جزئيًا إلى أنَّه يعتمد على نوع الفيتامينات والمعادن التي جرى تسريبها، وسرعة إعطاء التسريب، وجرعة كل عنصر غذائي.بالإضافة إلى ذلك، ينبغي تجنُّب المُعالَجة بالفيتامين عن طريق الوريد من قبل أشخاص غير مدربين (كما هي الحال في بعض المُنتجعات الطبية).
ينبغي على النساء الحوامل والمرضعات والأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى، أو ارتفاع ضغط الدم، أو مرض قلبي، تجنُّب استعمال مزيج مايرز أو الأنواع الأخرى من العلاج بجرعات عالية من الفيتامين عن طريق الوريد.
ينبغي على الأشخاص غير المصابين بعوز في الفيتامينات أو المعادن وأولئك الذين يتناولون أدوية معينة (بما في ذلك الأدوية لتحفيز إنتاج خلايا الدَّم الحمراء والمضاد الحيوي سفترياكسون) استشارة طبيبهم قبل استخدام مزيج مايرز أو أي أنواع أخرى من العلاج بجرعات عالية من الفيتامين عن طريق الوريد.