العلاج بالفيتامينات عن طريق الوريد (مزيج مايرز)

يُعتقد بأن الاستخدام الأفضل للعلاج بالفيتامين عن طريق الوريد يكون عند الأشخاص الذين لا يستطيعون الحصول على ما يكفي من الفيتامينات والمعادن لأنهم لا يستطيعون تناول ما يكفي من الطعام، أو بسبب مرض يمنعهم من امتصاص العناصر الغذائية.

ولكن، على النقيض من ذلك، يدعي بعض مؤيدي العلاج بالفيتامين عن طريق الوريد بأنه يعزز الصحة والعافية حتى عند الأشخاص الذين لا يعانون من نقص في الفيتامينات (أو المعادن).تدعي العيادات والشركات التي تقدم مزيج مايرز وغيره من مستحضرات الفيتامينات عن طريق الوريد بأن هذه الحقن يمكن أن تقوم بما يلي:

علاج التجفاف بعد ممارسة الرياضة الشديدة أو الإفراط في تناول الكحول

تعزيز الجهاز المناعي (على الرغم من أن ما يعنيه هذا أو كيف يمكن تحقيقه غير واضح)

زيادة مستويات الطاقة وتخفيف التعب

تخفيف الإجهاد، والقلق، والاكتئاب

التخلص من السموم في الجسم

جعل الجلد أكثر نضارة

علاج الربو، والحساسية، والتهاب الجيوب المزمن، وارتفاع ضغط الدم، والألم العضلي الليفي، والسكّري، وأمراض القلب، وتشنجات العضلات الحادة، وداء باركنسون

علاج الشقيقة وصداع التوتر

كما يزعم باعة العلاج بالفيتامين عن طريق الوريد أن التسريب الوريدي للفيتامينات أفضل من الحصول عليها من المصادر الغذائية بسبب