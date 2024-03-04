من غير المحتمل أن يكون لأي مركب واحد، بما في ذلك الروديولا، مثل هذه المجموعة الواسعة من الفوائد الصحية.وبالتالي، فمن غير المرجح أن تؤكد الأدلة العلمية مثل هذه الفوائد المتعددة.

تُظهِر الدراسات التي أجريت على الخلايا (ضمن المختبر) أنَّ الساليدروسيد، وهو مركب في الروديولا، قد تكون له تأثيرات مفيدة على الدماغ، وقد يقضي على خلايا سرطان الدماغ.

وأشارت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن الروديولا قد يُحسن الوظيفة المعرفية، ولكن هذه الدراسات تنطوي على نقاط ضعف كبيرة.

أظهرت الدراسات المُجراة على البشر بأن الفوائد المزعومة للروديولا محدودة.

كانت معظم هذه الدراسات صغيرة وذات نوعية رديئة، وبعض الأدلة متناقضة.

لم تكن الدراسات التي أجريت على الأشخاص حاسمة، ولكنها أظهرت أن الروديولا قد تتمتع بالفوائد التالية: